Távozik posztjáról Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtósa

Havasi Bertalan, Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár távozik posztjáról - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.

Közleményükben azt írják, a miniszterelnökhöz érkező sajtómegkereséseket a Kormányzati Tájékoztatási Központ kezeli.

„Havasi Bertalan jövőbeli feladatairól a későbbiekben adunk tájékoztatást” - tudhattuk meg a szűkszavú közleményből.

Havasi Bertalan 2015 óta látta el a miniszterelnök melletti sajtófőnöki pozíciót, volt, hogy annyira összenőttek Orbánnal, hogy utóbbi még egy magánprogramjára is elvitte őt, és olyan is megesett, hogy egy MTVA-s külső munkatársi belépőkártyával kísérgette főnökét a közmédiában (természetesen volt erre is magyarázat).

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Korábban volt a Magyar Nemzet és a Duna Televízió pécsi tudósítója, majd a Terror Háza Múzeum sajtófőnöke, aztán a Hír TV műsorvezetője is. 2005-ben lett a Fidesz sajtófőnöke, 2010-ben a miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes államtitkár, innen vezetett egyenes út Orbán Viktorig.