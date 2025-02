Ugyanazon a napon két nő is majdnem belehalt a szülésbe a kistarcsai kórházban

Belső vizsgálatot folytat az Országos Kórházi Főigazgatóság a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, ahol december 23-án két szülő nő vérzéses sokk állapotában került az intenzív osztályra – írja a Válasz Online.

A lapnak a két érintett arról beszélt, hiába kérték, későn végezték el rajtuk a sürgősségi császármetszést. A kórházban azt mondták, mindkét nőnek megrepedt a méhe, ennek ellenére egyikük orvosi papírjaiban „császármetszést követő utóvérzés” szerepel.

photo_camera Képünk illusztráció Fotó: Fabian Strauch/dpa Picture-Alliance via AFP

A nők a szülés után intenzív osztályra kerültek, lélegeztetőgépre is rakták őket. Sok vért veszítettek, egyikük összesen öt egység vért kapott, ami 2,25 liter. Az egyik újszülött is intenzívre került, az orvosok azt mondták, az első hat óra kritikus, nem is biztos, hogy túléli.

Mindkét nőt ugyanaz az orvos, L. doktornő látta el, tőle kérték, hogy végezzenek császármetszést. L. a kórház honlapján nem szülész-nőgyógyászként, hanem általános orvosként szerepel, az érintett családok szerint rezidens. Szülésnél nem lehet orvost választani, ezért kerültek az ügyeleteshez a nők.

A lap megkereste a kórház főigazgatóját, aki a belső vizsgálatra hivatkozva nem nyilatkozott. A vizsgálat azelőtt indult, hogy a nők panaszt tettek volna.