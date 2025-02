Puzsér szerint Magyar Péter megrettent Rogán Antaltól, mert a politikus lemondta a közös fellépést

„Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól – a színre lépése óta nem láttunk ilyesmit, és abból az imperatívuszból, hogy „ne féljetek”, hát nem ez következne.” Ezt írta Puzsér Róbert ezúttal bővebben az elmaradt Magyarral közös vitaestjükről. A politikus csütörtökön mondta le a péntekre meghirdetett nyilvános beszélgetését ezzel az indokkal: „A közéleti szerepvállalásom tavaly februári kezdete óta minden sajtó megkeresésnek és nyilvános meghívásnak örömmel tettem eleget. A holnapra tervezett »10 probléma Magyar Péterrel, amin változtatnia kell, ha rendszert akar váltani« című beszélgetésre is szívesen mentem volna. A rogáni propaganda által okozott méltatlan körülmények azonban nem tették volna lehetővé, hogy a beszélgetés a magyar embereket valóban érdeklő kérdésekről szóljon. A propagandának egészen más tervei voltak.”

De miről van szó?

Puzsér Róbert, aki maga is politikai pályára készült korábban, másodszor akart leülni Magyar Péterrel. Tavaly áprilisban volt már egy ilyen rendezvény, ami a két közéleti figura követőinek számossága okán nyilvanvalóan népszerű volt. Most ezt akarták megismételni, ahogy Puzsér fogalmaz az okokról: „A legélesebb kritikai szándékunkkal szerkesztettünk konstruktív szellemű tartalmat, hogy tíz pontban fejezzük ki mindazt, amin Magyar Péternek változtatnia kell, ha rendszert akar váltani.”

Csakhogy szerdán a kormányközeli Transzparens Újságírásért Alapítvány nevű szervezet előtúrt egy korábbi beszélgetést 2019-ből, ahol a publicista, kritikus, humorista – nem mellesleg a Black Mirror Shut Up And Dance című epizódja kapcsán – a pedofíliáról beszél. Többek között ilyeneket mond benne:

„A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn.”

„A harmadik eset, amikor képeket nézegetsz gyerekekről, és arra recskázol. Nyilvánvalóan azok a gyerekek nem gyerekpornóban szerepelnek, hanem mindenféle képeket találsz különböző gyerekekről. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben… ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van! Egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül.”

„Van a második kategória, ahol a képlet erkölcsileg még mindig nagyon jól megítélhető, de úgy gondolom, már koránt sem kerül ilyen súlyos megítélés alá. Ez az, amikor gyerekpornót nézel. Nyilvánvalóan azzal, hogy te gyerekpornót fogyasztasz, használsz önkielégítésre, ezzel fenntartod ezt az üzletágat.”

Ezek köré a gondolatok köré a kormánymédia hamar kampányt épített. Magyar különböző felületeken azt írta, tudomása szerint két hétre előre betáraztak ezeken a felületeken Puzsért pedofíliapártolással vádoló tartalmakat és a pénteki esemény pedig alkalmat szolgáltatott volna arra, hogy Magyart is összemossák ezekkel. Azt írták: „A TISZA Pártnál és a jóérzésű emberek többségénél a gyermekek sérelmére elkövetett mindenféle bűncselekmény kapcsán zéró tolerancia van érvényben, ahol nincs helye értelmezési kérdéseknek.” Puzsér pedig most így reagált: „Kifejezetten erre az eseményre fejlesztettünk egy jelentős gyártóstábot, építettünk díszletet, béreltünk eszközöket, beleöltünk sok száz munkaórát: legjobb tudásunk szerint szerveztük az eseményt, hogy a rendszerváltásnak ne csak óhajtása, hanem tartalmi igénye is legyen.”

Néhány órával ezelőtt pedig a Transzparens Újságírásért Alapítvány oldalán újabb pedofilozós Puzsér-fejtegetést jelent meg. Ezúttal a Szélsőközép című műsor egyik korábbi adásából idéznek, például ezt: „az, hogy a pedofilok létesítenek egy pártot, az nem azt jelenti, hogy azok, akik a pártot létesítik, azok törvénytelen módon gyerekeket rontanak meg. Az azt jelenti, hogy nekik hajlamaik vonatkoznak erre, azt jelenti, hogy ilyen jellegű újságokat, ilyen jellegű internetes tartalmakat töltenek le vagy töltenének le szívesen.”