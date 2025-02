Trump egy jobbos podcastert nevezett ki az FBI igazgatóhelyettesének

Donald Trump amerikai elnök Dan Bonginót nevezte ki az FBI igazgatóhelyetessének, mint írta, azért, mert „hihetetlen szeretettel és szenvedéllyel viseltetik hazánk iránt”. Bongino korábban a New York-i rendőrségnél és a titkosszolgálatnál dolgozott, illetve két elnök, George W. Bush és Barack Obama védelméért is szolgált. Most egy podcastot vezet, aminek a BBC szerint Facebook-posztjai sokszor több emberhez jutnak el, mint a Fox News és a CNN bejegyzései együttvéve.

photo_camera Dan Bongino Fotó: JASON KOERNER/Getty Images via AFP

Trump azt mondta, Bongino „hajlandó és kész feladni” a podcastolást „annak érdekében, hogy szolgálhasson”. Ehhez az amerikai elnök hozzátette, hogy szerinte Bongino „hihetetlen munkát” fog végezni az FBI-nál a nemrég kinevezett Kash Patel alatt. „A tisztesség, az igazságosság, a törvény és a rend visszatér Amerikába, méghozzá gyorsan” – tette hozzá Trump.

A Dan Bongino Show-ban már Trump is szerepelt, a podcast legutóbbi részeinek címei között pedig ilyenek voltak: „Trump továbbra is teljesít, a libsik pedig forronganak” vagy „Azok, akik szeretik a bűnözést, azok a bűnözők!!!”. (BBC)