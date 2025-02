Bemutatták a húszmilliárdos oszakai magyar pavilon miskakancsós látványterveit

Immerzív dóm magyar népdallal és miskakancsós Miska Kitchen&Bar – ilyesmik lesznek a 2025-ös Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában a hétfőn bemutatott látványtervek szerint. Erről Nagy Márton gazdasági miniszter tartotta a sajtótájékoztatót, és azt mondta: „A Világkiállítás a világ legjelentősebb kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, így Magyarország világkiállításon való megjelenése egyenesen nemzetgazdasági érdek.” Íme, így fog mindez kinézni:

link Forrás

Nemzetgazdaságin túl az építők érdekei is jól járnak: tavaly derítette ki az Átlátszó, hogy a becsült ár kétszereséért, nettó 19,9 milliárd forintért építheti meg a 2025-ös világkiállítás magyar pavilonját a kormányközeli Bayer Construct Zrt. Oszakában. Aztán az is kiderült, hogy az üzemeltetése további egymilliárdba kerül majd. Hadházy Ákos független parlamenti képviselő számolt be ősszel arról, hogy az EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Kft. három szereplőt kért fel ajánlattételre: a Bayer Construct Zrt. Építőipari és Szolgáltató Zrt.-t, a Confector Mérnök Irodát és a Market Építő Zrt.-t, de a megbízás becsült értéke akkor még „csak” nettó 9,3 milliárd forint volt. A legolcsóbb, nettó 19 893 487 540 forintos ajánlatot a Bayer adta, az is nyert. A Market 20 952 109 290 forintért, a Confector 22 878 610 207 forintért vállalta volna a munkát.