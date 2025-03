Trump megerősítette, hogy kedden jön a 25 százalékos vám a kanadai és mexikói árukra

Donald Trump elnök hétfőn bejelentette, hogy kedd reggel életbe lépnek a Kanada és Mexikó elleni átfogó vámok. Arról beszélt a Fehér Házban, hogy nincs esély bármilyen utolsó pillanatban kötött megállapodásra, amely megakadályozná ezeket az intézkedéseket. „A vámok, tudják, készen állnak” – mondta Trump. „Holnap lépnek életbe.” A vámok 25 százalékos díjat jelentenek minden mexikói és kanadai exportra, valamint további tíz százalékot számolnak fel az eddig is már tíz százalékos vámmal sújtott kínai árukra. Egy másik posztban pedig arra utalt, hogy április 2-tól a mezőgazdasági importra is vetnek ki további vámokat.

photo_camera Teherautó lép be Kanada felől az Egyesült Államokba Windsornál. Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy életbe fognak lépni a Mexikóra és Kanadára kivetett import vámok. Arra hivatkozott, hogy ezek az országok még mindig nem tesznek eleget az Egyesült Államokba irányuló drogáradat megállításáért. Miután Trump belengette a vámot, Mexikó és Kanada is igyekezett felvenni a kesztyűt a drogkereskedelemmel szemben. A mexikói hadsereg február 21-én elfogta a Sinaloa-kartell egyik frakciójának biztonsági főnökét. Kevesebb mint 24 órán belül ez volt a második csapás a drogkereskedelemért 2019-ben az Egyesült Államokban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Joaquin „El Chapo” Guzman drogbáró fiainak e csoportja ellen. Kanada is felvett hét kartellt a terrorista szervezetek listájára a fentanil-kereskedelem elleni küzdelem érdekében. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy a vámok jelentős következményekkel járnak azok számára, akik nemzetközi ellátási láncokra támaszkodnak, és várhatóan növelik az amerikai fogyasztók költségeit is. (NYT)