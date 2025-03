Nemcsak a naptár szerint, de az előrejelzések szerint is. Az Időkép ugyanis azt írja, hogy kedden is folytatódik a túlnyomóan napos idő, és bár reggel még -6, 0 fok volt, délután már 10-15 fokot mérhetünk, de szerdán ennél jóval melegebb, akár 13-17 fok, csütörtökön pedig 14-20 fok is lehet.

A rendes tavasz pénteken jöhet el, akkor már 20 fok feletti meleg is lehet, sok napsütéssel. Sőt, szombatra is 15-21 fokot mondanak, vagyis el lehet kezdeni a kirándulástervezést.