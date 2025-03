Jó hír: Rogán Antal levédetné a „Jó hír” kifejezést

Védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a „Jó hír” kifejezésre, illetve a hozzá kapcsolódó kormányplakátokról jól ismert ábrára Rogán Antal minisztériuma – írja a G7.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a hirdetések és reklámozási szolgáltatások esetében védetné a jó híreket, de ez a lap szerint nem jelenti azt, hogy más nem használhatja a jövőben a kifejezést.

Mostanában sorra jelentik be a JÓ HÍREKET: attól például, hogy a nyugdíjasok is felvehetik majd a vidéki otthonteremtési támogatást, még Rogán Antal is lefagyott egy pillanatra a Karmelita erkélyén, miközben a kávéscsészéjét szorongatta.

A kormány.hu oldalán külön aloldalt is kaptak a JÓ HÍREK, Orbán Viktor pedig nemrég még azt is JÓ HÍRKÉNT közölte, hogy Hobo koncertre megy.