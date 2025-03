Orbánék még hat hónappal meghosszabbították az egyik válsághelyzetet

Az éjszaka megjelent Magyar Közlönyben a kormány ismét meghosszabbította 6 hónappal a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet”. Így az a dolgok mostani állása szerint szeptember 7-ig tart, de fogadni mernék egy Maldív-szigeteki magángépes út árába – az OTP által piaci áron adott jettel számolva! –, hogy szeptember 7-én is csak a mostani, A Kormány 30/2025. (III. 5.) Korm. rendelete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról elnevezésű jogszabály veszíti hatályát, a menekültügyi válsághelyzet marad velünk.

A rendeletben egyébként feketén-fehéren leírták Orbánék, hogy mi a céljuk a válsághelyzettel: „a Kormány célja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további 6 hónappal történő meghosszabbítása”. Bővebb indoklás ehhez nem is kell, nem? A menekültügyi válsághelyzetet egyébként 9 éve rendelték el először, folyamatosan meg-meghosszabbítgatják hathavonta, de a kezdetek óta nem indokolják meg pontosan, hogy miért is van erre szükség.

A válságkormányzás, azaz a rendeleti kormányzás – a Kádár-korszak törvényerejű rendeleteinek időszakát idézve – mindenesetre így továbbra is dupla legitimációval működhet. Hiszen ne feledjük, Orbán „Ilyen a béke” Viktor kormánya továbbra is életben tartja a háborús válsághelyzetet is. Az erről szóló rendelet most május közepéig hatályos, nagy kérdés, hogy akkor mi lesz vele.