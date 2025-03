Az oroszok áttörtek egy ukrán védelmi vonalat Kurszknál

Az orosz erők áttörték az ukrán védelmi vonalat az oroszországi Kurszki területen lévő Szudzsától délre. Az ukrán védelmi erők a helyzet stabilizálásán dolgoznak, írja a Pravda ukrán katonai forrásokra hivatkozva. Az orosz áttörés egy olyan területen történt, ahol az ukrán egységek megpróbálják feltartóztatni az ellenséget, hogy elkerüljék a részleges vagy teljes bekerítést.

Az ukrán erők tavaly augusztusba törtek be az oroszországi kurszk régió területére, hogy elvonják az ellenséges erőket a kelet-ukrajnai hadszíntérről. Azóta az oroszok már észak-koreai katonákat is vetettek be az ellentámadáshoz. Az orosz erők a közelmúltban fokozták erőfeszítéseiket, hogy áttörjenek az ukrajnai Szumi területre, és elvágják az ukránok itánpótlásivonalaitn. Az ukrán erők pedig igyekeztek fenntartani a pozícióikat az orosz határvidéken, hogy ezzel befolyásolhassák majd a béketárgyalásokat.

Az Institute for the Study of War kutatóközpont is arra figyelmeztetett, hogy az oroszok megpróbálják minél jobban kihasználni, hogy Donald Trump felfüggesztette az Ukránoknak eddig biztosított katonai segélyt és a hírszerzési információkat.