Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa természetes körülmények között, egy hét különbséggel haltak meg a hatósági jelentés szerint

Az Oscar-díjas színész, Gene Hackman természetes halállal halt meg körülbelül egy héttel felesége, Betsy Arakawa után, aki egy ritka vírusfertőzés áldozata lett – írja a BBC a most nyilvánosságra hozott orvosszakértői jelentés nyomán. A 95 éves Hackman koszorúér-betegségben halt meg a Santa Fe-i otthonukban, ahol a felesége is elhunyt, de a halálához az előrehaladott Alzheimer-kór is hozzájárult.

A 65 éves Arakawa halálát hantavírusos tüdőszindróma okozta. Ez egy olyan légzőszervi betegség, amelyet a fertőzött rágcsálóknak való kitettség okoz. Halálának okaként természetes halált állapítottak meg.

A hatóságok úgy vélik, hogy körülbelül hét nappal férje előtt hunyt el, akivel több mint 30 éve voltak házasok. Pályafutása során Hackman két Oscar-díjat nyert A francia kapcsolat és a Nincs bocsánat című filmekért.

photo_camera Gene Hackman és Betsy Arakawa az 1989-es Oscar-díjátadón Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch/MediaPunch/INSTARimages via Reuters Connect

A házaspár haláláról február 27-én jelent meg az első hír, és már aznap bejelentették a hatóságok, hogy nyomozás vizsgálja az esetet. Holttestüket „bomlásnak indult állapotban” találták meg egyik kutyájukkal együtt új-mexikói otthonukban.

A mostani jelentés szerint valószínű, hogy Arakawa február 11-én halt meg, míg Hackman halála február 18-ra tehető. Arakawa utolsó ismert aktivitása február 11-én volt, amikor élelmiszerboltban, gyógyszertárban és egy kisállat-kereskedésben járt.

Az orvosszakértő szerint „tekintettel arra, hogy Hackman az Alzheimer-kór előrehaladott stádiumában volt, nagyon is lehetséges, hogy nem volt tudatában annak, hogy a felesége elhunyt”.

Az idős színész „nem volt képes a normál napi működésre”, a jelentés szerint a halála előtti utolsó napokban nem evett semmit, de nem ez, hanem a szívproblémái és a magas vérnyomása okozta a halálát.