Trump a korábbi ausztrál miniszterelnökbe is beleállt

Donald Trump élesen bírálta Malcolm Turnbull volt ausztrál miniszterelnököt, gyenge és hatástalan vezetőnek nevezve őt, akit szerinte az ausztrál nép is elutasított – írja a Guardian.

photo_camera Malcolm Turnbull és Donald Trump 2018-ban. Fotó: SAUL LOEB/AFP

„Malcolm Turnbull, Ausztrália volt miniszterelnöke, aki mindig a »háttérből« irányította ezt a csodálatos országot, soha nem értette, mi zajlik Kínában, és nem is volt meg hozzá a képessége. Mindig is gyenge és hatástalan vezetőnek tartottam – és nyilvánvalóan az ausztrálok is egyetértettek velem!!!” – írta Trump a saját közösségi oldalán.

Az amerikai elnök bejegyzése feltehetően válasz Turnbull Bloombergnek adott interjújára, amiben azt állította, hogy Trump kaotikus vezetési stílusa Kína számára kedvezőbb, mint az USA számára.

„Hszi elnök arra fog törekedni, hogy Trump tökéletes ellentéte legyen: ahol Trump kaotikus, ott ő következetes lesz. Ahol Trump udvariatlan és sértő, ott ő tisztelettudó. Ahol Trump kiszámíthatatlan, ott ő következetes marad” – mondta, hozzátéve, hogy azok az országok, amiknek Kína és Trump között kell választania, szerinte sok esetben Kínát találhatják vonzóbb partnernek.

Trump és Turnbull kapcsolata korábban is feszült volt. 2017-ben egy különösen feszült telefonbeszélgetést folytattak az Egyesült Államok és Ausztrália között a még Barack Obama elnöksége alatt megkötött menekültügyi megállapodásról. Trump ekkor kijelentette, hogy az egyezség rossz, és annak elfogadása hülyét csinálna belőle.

„Elegem van. Egész nap ezeket a hívásokat intézem, és ez volt a legkellemetlenebb beszélgetésem. Putyin hívása kellemes volt. Ez viszont nevetséges”

– fakadt ki Trump.

Turnbull 2015 és 2018 között volt miniszterelnök, nem egy választáson kapott ki, hanem eltávolították a pártja éléről.