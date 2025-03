Durva az élelmiszerinfláció, de még durvább, ami az alapvető élelmiszerekkel történik

Februárban ismét kilőttek egyes élelmiszerárak, a liszt egy év alatt 44 százalékkal drágult, az étolaj ára egyetlen hónap alatt 5,4 százalékkal, a kávéé 5,2, a margariné 4,4 százalékkal nőtt. Ha hosszabb távú kitekintésben nézzük a dolgot, akkor a 2020 februárjától 2025 februárjáig eltelt időszakban az élelmiszerek átlagos árszintje 80 százalékkal nőtt (ami a legszegényebb rétegeket halmozottan sújtja, havi 150 ezerből ugyanis arányaiban többet költünk ételre, mint havi 150 millióból).

De miután Orbán Viktor azonnal bejelentette kedden az élelmiszerárrés-stopot, most már az is tudjuk, hogy van valami, ami sokkal-sokkal-sokkal intenzívebben nő az élelmiszerek, köztük az alapvető élelmiszerek áránál is. Nem, nem „Mészáros Lőrinc” vagyonára gondoltam.

Hanem az alapvető élelmiszerek számára. A kormány az első árstopnál, 2021-2022 fordulóján mindössze 6 élelmiszert sorolt az alapvető élelmiszerek közé: B55-ös liszt; napraforgó-étolaj; sertéscomb; csirkemell; csirke far-hát, csirkeszárnyvég; 2,8%-os tehéntej. Aztán 2022 őszén kiterjesztették ezt a tojásra és a burgonyára is, akkor lett 8 alapvető élelmiszerünk.

Ami most egy csapásra 30-ra duzzadt, bár hogy mi ez a harminc, arról pontos listát a cikkem megjelenéséig nem közöltek. Nyilván benne lesz az eddigi 8 – de mi lehet a további 22? És ha azok is mind alapvető élelmiszerek, hogyan nem gondoltak rájuk a 2022-23-as szuperinfláció idején, amikor az élelmiszer-infláció 50 százalék körüli szinten is volt?

Megannyi kérdés. Válaszok híján – bár a 30-as lista előbb-utóbb nyilván megjelenik – gyönyörködjünk az alábbi ábrában, ami megmutatja, hogyan nőtt ötszörösére az alapvető élelmiszerek száma alig több mint három év alatt.