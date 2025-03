Nem indult el a mai élő magyar adás sem az újvidéki rádióban a szerbiai tiltakozások miatt

Nem tudtak bemenni kedden munkahelyükre az Újvidéki Rádió munkatársai, nyilatkozta a Szabad Magyar Szónak Hegedűs Erika, az Újvidéki Rádió kettes csatornájának (a magyar nyelvű rádiónak) megbízott fő- és felelős szerkesztője. Hétfőn este több száz tiltakozó egyetemi hallgató állta el a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) épületét, és a blokád kedden is folytatódott, mert a tüntetők szerint az RTS nem tudósít tárgyilagosan a hónapok óta tartó kormányellenes tiltakozásokról. A televízió épületének lezárását Aleksandar Vučić hétfő esti vendégszereplése váltotta ki. A szerb köztársasági elnök a tiltakozókat bírálta, és közölte, ha a szombatra, Belgrádba tervezett nagy tiltakozáson erőszakos cselekményekre kerül sor, akkor a biztonsági szervek is közbe fognak lépni.

photo_camera Ez a belgrádi köztévé épületének környéke hétfőn este. Hasonló a hangulat Újvidéken is. Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

„Háromnegyed hat körül hívtak a reggeles kollégák, hogy nem tudnak bemenni az épületbe, miután az éjszaka, éjfél után a tiltakozók érkeztek az épület elé. A műszak az épületben volt, az éjszakai állóműsorok sugárzásra kerültek, de reggel az élőműsor nem tudott elindulni. Az álló műsorok most, napközben is adásba kerülnek és egy-egy mondatban tudatjuk a hallgatóinkkal, hogy a blokád miatt csak zenét sugárzunk. Ezt már a reggeli órákban a közösségi médiában is közzétettük, amire sokan reagáltak is, tudomásul vették a helyzetet” – nyilatkozta Hegedűs. A főszerkesztő szerint holnap reggelig nem tudnak semmit tenni, mert a bejelentések szerint a blokád este tíz-tizenegy óráig tart, nekik meg akkor fejeződik be az élő műsoruk.

Ez az újabb felvonása az újvidéki vasútállomás épületének összeomlása kapcsán kirobbant tiltakozásoknak. Az állomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlamentnek is el kell fogadnia, majd új miniszterelnököt kell választani, ennek hiányában a jogszabályok szerint előrehozott választásokat kell tartani. A tiltakozók március 15-re tiltakozást jelentettek be Belgrádba.