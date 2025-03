4,4 erősségű földrengésre ébredt Nápoly

4,4 erősségű földrengés rázta meg csütörtök kora hajnalban Nápoly térségét. Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet tájékoztatása szerint az epicentrum a tengerben 2 kilométeres mélyen volt. Az ANSA hírügynökség szerint a földrengésnek egyetlen sérültje van, a nőre otthonában omlott rá az álmennyezet. Jelentős károkról sem érkeztek hírek, épületekről lehulló törmelékek miatt sérült meg több autó.

Security cameras capture the moment of an earthquake in Italy.



The Magnitude 4.4 earthquake struck the epicenter (2 km) of Bagnoli, Napoli, in the Campania region, on Thursday, March 13, 2025, at approximately 1.25 AM. (📹: Fabrizio Masiello)#Terremoto pic.twitter.com/6foPfH4yWM