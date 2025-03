Meghalt George Foreman, minden idők egyik legjobb nehézsúlyú bokszolója

Meghalt George Foreman, minden idők egyik legjobb bokszolója. A korábbi nehézsúlyú világbajnok 76 éves korában halt meg egy houstoni kórházban. A hírt családja jelentette be.

Az amerikai Foreman évtizedekig tartozott a világ élvonalába. Az amatőrök között már 19 évesen felért a csúcsra, miután megnyerte az 1968-as mexikóvárosi olimpiát nehézsúlyban. A profik között 37 győzelemmel indított, majd 1973-ban kiütötte Joe Fraziert, és megszerezte a nehézsúlyú világbajnoki övet.

Címét kétszer védte meg, mielőtt Muhammad Ali visszavette tőle. Kettejük 1974-es zairei bunyója a történelemkönyvekbe is bekerült, Ali ugyanis az ökölvívás történetének egyik legszebb kombinációjával ütötte ki Foremant. A meccsről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Foreman 1977-ben visszavonult a boksztól, és a vallás felé fordult. Keresztény ifjúsági központot nyitott Houstonban. 1987-ben azonban bejelentette, hogy visszatér, és újra világbajnok akar lenni. A címért 1991-ben bokszolhatott újra, de pontozással kikapott Evander Holyfieldtől.

Azonban a vereség után is folytatta, így 1994-ben újabb esélyt kapott a világbajnoki címre. A Holyfieldet legyőző, 26 éves Michael Moorer ellen bokszolhatott a címért. Bár Moorer 641 ütést vitt be, Foreman pedig csak 369-et, a meccset mégis utóbbi nyerte, mert a tizedik menetben kiütötte ellenfelét. A 45 éves Foreman minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka lett.

photo_camera George Foreman 2023-ban Fotó: PARAS GRIFFIN/Getty Images via AFP

Foreman végül 1997-ben vonult vissza végleg. Később visszatért az ifjúsági központba, de dolgozott televíziós kommentárként, és alapított egy grilleszközöket árusító céget is. (via The New York Times)