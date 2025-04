Engedélyezték a palesztin diák kiutasítását, akinek annyi a bűne, hogy a Trump-kormánynak nem tetsző véleményt fogalmazott meg

Egy amerikai bíró pénteken úgy döntött, hogy a Trump-kormányzat kitoloncolhatja Mahmoud Khalilt, a Columbia Egyetem végzett hallgatóját, akit múlt hónapban vettek őrizetbe a palesztinpárti tüntetéseken betöltött szerepe miatt, írja a BBC.

photo_camera Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Khalil 2024-ben kapta meg az állandó tartózkodásra jogosító zöldkártyáját, minden szempontból jogszerűen volt az országban. Ennek ellenére márciusban a bevándorlásügyi hatóság emberei ütöttek rajta New York-i egyetemi lakásában, letartóztatták, azóta a több mint ezer kilométernyire fekvő Louisiana államban tartották fogva, azzal a céllal, hogy kitoloncolják az országból.

A 30 éves férfi tavaly a Columbia Egyetemen a Gáza elleni háború elleni tiltakozások egyik legismertebb arca volt, vagyis mindössze annyi a bűne, hogy olyan véleményt fogalmazott meg, ami nem tetszik a kormánynak. Ügyvédei szerint ugyanakkor semmilyen antiszemita megnyilvánulásra utaló bizonyítékot nem mutattak be ellene.

Trumpék egy 1952-es törvényre hivatkozva toloncolnák ki a férfit, ez engedélyezi a kormány számára, hogy bárkit kiutasítson, akinek jelenléte kedvezőtlen következményekkel járhat az amerikai külpolitikára nézve. Marci Rubio külügyminiszter korábban azt mondta, Khalil kiutasításával a cél a zsidó diákok védelme az Egyesült Államokban. Rubio szerint Khalil „jelenlegi vagy várható meggyőződései, kijelentései vagy képzetei” ellentétesek a külpolitikai érdekekkel, ez pedig elegendő bizonyíték a kiutasításhoz.

A bíró szerint a kormányzat jogosan indíthatta meg a kiutasítási eljárást, mivel az az érv, miszerint Khalil kedvezőtlen külpolitikai következményeket jelenthet, „látszólag megalapozott”. Khalil az ítélethirdetés után azt mondta a bírónak:

„Szeretném idézni, amit legutóbb mondott. Nincs semmi, ami fontosabb lenne ennek a bíróságnak, mint a tisztességes eljáráshoz való jog és az alapvető igazságosság. Amit ma láttunk, az ezek közül egyik elvnek sem felelt meg, sem ma, sem az egész eljárás során”.

Az ítélet még nem jelenti azt, hogy Khalilt azonnal kitoloncolják az országból. A bíró április 23-ig adott határidőt az ügyvédeinek a fellebbezés benyújtására. Ügyvédei az ítélet után azt írták, „Mahmoud nem ellensége az Egyesült Államoknak, és nem antiszemita.”

photo_camera Mahmoud Khalil (középen) egy 2024 júniusi sajtótájékoztatón Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP

Khalil emellett szövetségi bírósági keresetet is benyújtott New Jersey államban őrizetbe vételének alkotmányellenessége miatt. De a kormányzat külön eljárásban azzal is megvádolta a diákot, hogy bevándorlási csalást követett el, állításuk szerint nem tüntetett fel bizonyos információkat a zöldkártya-kérelmén.

A Fehér Ház sajtóosztályának helyettes vezetője, Taylor Rogers közleményében azt írta, „a Trump-kormányzat elkötelezett a bevándorlási törvények betartatása mellett, és gyorsan cselekszik, hogy eltávolítsa azokat a külföldi állampolgárokat, akik súlyos külpolitikai kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára.”

Az ügyet bemutató cikkünkben azt írtuk, sokak szerint ha Khalilt sikerül kitoloncolni, akkor senki sem lesz biztonságban, aki nem úgy gondolkodik a világról, ahogy a MAGA-tábor.