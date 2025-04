Donald Trump drasztikusan átalakítaná az Egyesült Államok külügyminisztériumát

Az elnök aláírására váró rendelet célja a külügyminisztérium „fegyelmezett átszervezése” és „a küldetések teljesítésének egyszerűsítése”, miközben csökkentik a „pazarlást, a csalást és a visszaélést”, derül ki a The New York Times által megszerzett rendelettervezetből. Mindezek végrehajtására október 1-jéig lenne idő.

A külügyminisztérium átalakítását diplomaták és közszolgálati alkalmazottak elbocsátása kísérné, azon belül is főként a washingtoni központban dolgozókét. A tervezet megszüntetné a leendő diplomaták külszolgálati vizsgáját, és új kritériumokat fogalmaznának meg a felvétel során, ideértve „az elnök külpolitikai jövőképéhez való igazodást” is. Donald Trump rendelkezne arról is, hogy a tárcának nagy mértékben ki kellene terjesztenie a mesterséges intelligencia felhasználását a dokumentumok előállításának elősegítése, a „politikai fejlesztés és felülvizsgálat” és az „operatív tervezés” során.

photo_camera Donald Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

Drasztikus lépés lenne, hogy az elnök megszabadulna a regionális irodáktól, az funkciókat pedig négy „hadtest” alá sorolnák:

Eurázsia Hadtest (ez Európából, Oroszországból és Közép-Ázsiából állna),

Közép-Kelet Hadtest (az arab nemzetekből, Iránból, Pakisztánból és Afganisztánból állna),

Latin-Amerika Hadtest (Közép-Amerikából, Dél-Amerikából és a Karib-térségből állna),

illetve az Indo-Pacific Corps (Kelet-Ázsiából, Délkelet-Ázsiából, Indiából, Bangladesből, Srí Lankából, Nepálból, Bhutánból és a Maldív-szigetekből állna).

Mégis az egyik legdrasztikusabb változás az lenne, hogy megszüntetné Trump az afrikai ügyekkel foglalkozó hivatalt, ami egyébként a szubszaharai Afrika politikáját felügyeli. Helyébe egy sokkal kisebb afrikai ügyekért felelős különleges megbízotti hivatal lépne, ami a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának számolna be a tevékenységéről. Ez a hivatal csak néhány kérdésre, területre fókuszálna: a terrorizmus elleni koordinált műveletekre és a kritikus természeti erőforrások stratégiai kitermelésére és kereskedelmére. Egyúttal a szubszaharai Afrikában minden „nem lényeges” nagykövetséget és konzulátust bezárnának október 1-jéig.

A kanadai műveleteket új észak-amerikai ügyekkel foglalkozó irodába szerveznék ki, amely Marco Rubio külügyminiszter fennhatósága alatt állna.

Megszüntetnék a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket felügyelő irodát, amely a menekültügyeket és a migráció kérdését kezeli. Megszüntetnék a közdiplomáciai és közügyek helyettes államtitkári, valamint a klímaügyi különmegbízotti posztot is. A tervezet szerint létrejönne viszont egy új pozíció, a transznacionális veszélyek felszámolásáért felelős helyettes államtitkári, ami a kábítószer-ellenes ügyekkel foglalkozna.

Egy másik belső feljegyzés szerint 10 nagykövetség és 17 konzulátus megszüntetését javasolják.

A lap értesülését a külügyminisztérium és a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa sem kommentálta. Marco Rubio a közösségi médiában álhírnek nevezte a megjelenteket.