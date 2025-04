Az új drogtörvényt is csont nélkül megszavazták

144 igen és 20 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett szavazta meg az Országgyűlés az új drogtörvényt, aminek az értelmében többek közt csak az mehet majd elterelésre, aki feldobja a dílerét, de számos más ponton is szigorít az eddigi szabályozáson.

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén úgy fogalmazott, hogy „az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot”. Ennek folyományaként április elején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvényt, benne nagyobb súlyú törvénymódosításokkal, amik nemcsak a kereskedőket, de a fogyasztókat is jelentősen érintik, és a már amúgy is rendkívül szigorú törvényt tovább szigorítják. És miközben sorra zajlanak a razziák is, a kormány úgy csodálkozott rá a hazai droghelyzetre, mintha az valamiféle új keletű probléma lenne (és nem ígértek volna már 2020-ra is drogmentes Magyarországot). Miközben bőven nem az - ahogy arról ebben a cikkünkben írtunk.