Hadházy Ákos közzétette Bánki Eriknek a túlárazott pécsi buszbeszerzés perében tett első tanúvallomását

Február végén indult újra első fokon az akkor fideszes vezetésű pécsi önkormányzat 2015-ös buszbeszerzése miatti, Volvogate néven elhíresült büntetőper – a részleteit a cikk végén ismertetem –, amelyben tanúként állt bíróság elé Csizi Péter volt alpolgármester, tisztségéről nemrég leváltott volt helyettes államtitkár. Szintén tanú lenne az ügyben Bánki Erik fideszes képviselő, ám ő már kétszer is elmulasztotta a megjelenését a bíróságon, a második eset miatt 300 000 forintos bírságot is kiszabott rá a Szekszárdi Törvényszék bírája, Bertaldó András (Bánki nemrégiben egy pert is bukott egyébként a Volvogate-ügy oldalvizén).

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, ha már Bánki Erik egyelőre nem szólalt meg, elővette az első tárgyalást, és közzétette a fideszes politikus 2022. május 10-én elmondott tanúvallomását. Meglehetősen rövid, nagyjából másfél gépelt oldalnyi szövegről van szó, tehát a tanúkihallgatás az adminisztrációval együtt legfeljebb tíz percig tarthatott. Bánki Erik főbb állításai ebben az alábbiak voltak:

Az I. rendű, már elhunyt vádlottat nem ismerte,

a II. rendű vádlottal csak hivatalos, üzleti rendezvényeken találkozott,

a III. rendű, mostanra már elítélt vádlottat „importőrként ismerte” (ez a vádlott, Patzek Endre Tibor be volt idézve a bírósági eljárás mostani szakaszában tanúként, de ő sem jelent meg).

A Patzekról szóló vallomásrészlet különösen érdekes, ez így hangzik:

Bánki: Ismerem őt, illetve importőrként ismerem.

Bíró: Mármint, ő vette az autót, amit eladott?

Bánki: Nem. A piacon ismertem importőrként.

Bíró: Ja, értem. Akkor egyéb kapcsolatuk nem volt?

Bánki: Egyéb kapcsolatunk volt. Olyan módon, hogy volt egy rövid idő 2015 végére, 2016 vége között, amikor egy németországi cégnek volt ügyvezetője, amiben nekem volt tulajdonrészem, de miután a cég az nem működött úgy, ahogy azt elvártam volna tőle, ezért 2016 végén eladtam.

Ez a cég a Zeta Services Gmbh, amelyben a „nekem volt tulajdonrészem” 91 százalékos Bánki Erik-részesedést jelentett. Ennek a cégnek a mérlegfőösszege kilőtt 2016-ban, a buszbeszerzés utáni évben – amikor a büntetőeljárást elindító pénzmozgások történtek –, az előző évit 55 százalékkal meghaladta (és később sem ért a közelébe sem). A bíró visszakérdezése az autóra pedig azért érdekes, mert Hadházy Ákos szerint Bánki autójának egyedi PABA kezdetű rendszáma „Patzek Bandira” utal.

Bánki Eriket (és Csizit) egyébként a perben többen kapcsolatba hozták számos pécsi, illetve baranyai fejlesztési üggyel, így a buszbeszerzéssel is, amely büntetőügyében egyikük sem vádlott, mindketten csak tanúként kaptak idézést. A korábbi I. rendű vádlott egy vallomásában például azt mondta, hogy a buszbeszerzés idején a cégvezetés, de maga az önkormányzat is Csizi Péter (volt alpolgármester és parlamenti képviselő) és Bánki befolyása alatt állt, illetve hogy Bánki hozzájárulása nélkül semmi nem történhetett akkor Baranya megyében.

Amikor Girán Jánost, a város 2014-2016 közötti fideszes alpolgármesterét erről kérdezték a Szekszárdi Ítélőtáblán most folyó perben, ő azt felelte: „Sok mindenben kellett egyeztetni Bánki úrral (...) Sok olyan dolog volt, mert ő nem csak egy képviselő, hanem regionális pártigazgatói tisztsége is volt, amikor az ő szerepvállalása is felmerült”, illetve hogy „nem tudom, a buszbeszerzéshez konkrétan kötődött-e vagy sem, de tudom, hogy sok olyan döntési helyzet volt, ami az ő segítségével ment tovább”.

Érdekes egybeesés volt az is, hogy a buszokat Hollandiából szerezték be, Bánki és Csizi pedig éppen 2015 áprilisában járt Hollandiában, épp aznap, amikor az ügy szereplői is. Bánki többször elmondja, hogy ő sehogyan sem folyt bele a buszbeszerzésbe, senkivel nem tárgyalt erről. A tanúvallomásnak ez a részlete így szólt 2022-ben:

Bíró: Akkor várjunk kicsit, ha most jól értem, akkor ez egy véletlen egybeesés, hogy amikor ők mentek ki a buszügyben tárgyalni, Ön is pont akkor ment akkor kifele.

Bánki: Ha jól emlékszem akkor ők sem a busz ügylettel kapcsolatban mentek ki tárgyalni, legalábbis én nem tudok arról, hogy ők buszügyben tárgyaltak volna. Ez 2015 talán áprilisában volt. Ott a Péter szerintem nem tárgyalt busz ügyben én legalábbis nem tudtam róla.

Bíró: Jó, azért kérdezem, hogy megkereste a bíróság a Repülőtéri Biztonsági Igazgatóságot, nem tudom, hogy hívják őket. Ők adtak adatot azzal kapcsolatban, hogy nagyjából, de megkeresem, egész pontosan, hogy egy napon mentek ki Hollandiába, meg eljöttek, és visszafele.

Bánki: Egy napon mentünk és jöttünk is. Nem kérdés, de nem a buszügyben mentünk tárgyalni, hanem magánúton voltunk, és ööö koncerten voltunk, illetve gasztronómiai túrára mentünk.

A koncertet Csizi Péter is említette a múlt heti bírósági tanúvallomásában. Igen különös módon arra azonban nem emlékezett, hogy hol és milyen koncerten voltak kinn. A Csizi vallomásáról szóló tudósításunk itt olvasható.

És hogy mi is ez a Volvo-gate? A vádirat szerint a fideszes Páva Zsolt polgármestersége idején a pécsi önkormányzat cége, Tüke Busz Zrt. az eredeti ajánlatnál több százmillió forinttal drágábban vásárolt használt Volvo-buszokat úgy, hogy az árkülönbözet egy, a beszerzésben érdemi munkát nem végző közvetítőcégnél csapódott le. Az ügyben a Kaposvári Törvényszék egyszer már eljárt első fokon, egy vádlottat elítélt pénzmosásért, egy vádlott, épp az I. rendű, az eljárás során elhunyt, míg két vádlottat felmentettek. A Pécsi Ítélőtábla azonban tavaly tavasszal 26 oldalas, a kaposvári eljárás számos hibáját felsoroló végzésben a per újraindítását rendelte el, Kaposvár helyett már Szekszárdon.