Navracsics önellentmondása: nem elértéktelenednek az ingatlanok, csak csökken az áruk az ingatlanvásárlás korlátozásával

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott lakáspolitikai fórumot, amelynek témája volt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény tervezete is. Ennek az a lényege, hogy azok a települések, amelyek úgy érzik, hogy a költözési hullám már fenyegeti a település szerkezetét, infrastruktúráját vagy közösségét, kapnak olyan eszközöket a kezükbe az államtól, amelyekkel gyakorlatilag korlátozhatnák vagy meggátolhatják a költözési hullámot.

Ez a négy eszköz a következő:

korlátozhatnák az ingatlanszerzést,

általánossá tennék a helyi lakók elővásárlási jogát,

feltételekhez köthetik az ingatlanszerzést, vagy a lakcímlétesítést,

illetve bevezethetnek helyi adókat is.

A miniszter az első pont kapcsán is kifejtette a véleményét, miszerint ő maga vitatja azokat az érveket, amik szerint az ingatlanszerzés korlátozása elértéktelenítené az ingatlanokat. Majd elmondta, pont ez volt a legnépszerűbb intézkedés az országos konzultáció során a polgármesterek körében, mert ez az ingatlanárak csökkenését eredményezné, ami pedig a fiataloknak kedvezne.

Némiképp nehéz megérteni Navracsics gondolatívét, hiszen ha egy ingatlannak csökken az ára, az az ingatlan értékének csökkenését jelenti.

Mindenesetre azt is közölte a miniszter, hogy ha továbbra is folytatódnak a viták az eszközt illetően, akkor az akár ki is kerülhet a javaslatból. (hvg.hu)