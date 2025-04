Napok óta azon vitatkozik az internet, hogy le tudna-e győzni száz ember egy gorillát

Egy kérdés tartja lázban az internet napok óta:

száz ember le tudna-e győzni egy ezüsthátú gorillát?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miben? Sakkban? Fociban? Táncpárbajban? A válasz egyszerűbb: verekedésben.

A vita azután lángolt fel, hogy egy felhasználó az X-en azt állította: száz férfi képes legyőzni egy gorillát, ha mindenki „eltökélt”. Azóta az X (korábbi Twitter), a Facebook és a TikTok is ilyen posztokkal-videókkal van tele.

Vannak, akik a józan ész hangján azt mondják, az állat nyerne, de vannak kreatív elmék is, akik elkezdtek azon agyalni, melyik száz férfinak lenne esélye a gorilla ellen.

A vita 2020-ra nyúlik vissza, amikor valaki ugyanezt a kérdést tette fel a Reddit egyik online fórumán, ahol hipotetikus viták zajlanak különböző témákról. Az eredeti bejegyzésben a felhasználó a helyszínt – állatkert, építkezés, vízen úszó ring – is meghatározta, és néhány konkrét paramétert is írt, például azt, hogy nincs fegyver és kiképzés.

A mostani hullámra a YouTube-szupersztár MrBeast, valódi nevén Jimmy Donaldson is felült, aki még azt is felajánlotta – minden bizonnyal viccből –, hogy a valóságban is megrendezi a harcot. Az X-en azt írta: „Szükségem van 100 emberre, hogy teszteljem ezt, van, aki önként jelentkezik?” Elon Musk, a platform tulajdonosa is reagált Donaldson posztjára: „Persze, mi a legrosszabb, ami történhet?”

A legmeglepőbb szereplő egyértelműen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető volt, aki egy gorilla plüssel posztolt képet.

Ha lesz bármi fejlemény a tömegeket megmozgató ügyben, azonnal beszámolunk róla!

Cím feletti kép: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP (via USA Today, New York Post)