„Ne etikai kódexet írjanak, hanem vallomásokat” – reagálta a Tisza a fővárosi Fidesz javaslatára

Hat előtt nem sokkal jutott el a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz által benyújtott etikai kódex megtárgyalásáig, amit Kollár Kinga miatt fogalmaztak meg. (Szinte egész nap Kollárt savazták.)

Ebben azt írják, „egy magyar képviselő nem szolgálhat idegen érdekeket. Nem dolgozhat és képviselhet olyan álláspontot, ami hazáját rossz színben tünteti fel, erkölcsi vagy anyagi érdekével szemben álló álláspontot fogalmaz meg”, nem lobbizhat Brüsszelben vagy máshol az ország ellen, minden döntésnél tiszteletben kell tartani az ország történelmi örökségét is.

Aki ezeket nem tartja be, az „elveszíti erkölcsi alapját arra, hogy a magyar embereket képviselje.”

A főjegyző megjegyzése szerint egy ilyen etikai kódex nem lehet kötelező erejű, legfeljebb politikai iránymutatásra alkalmas.

Meglepő módon nem az előterjesztő szólalt meg először, hanem Déri Tibor DK-s politikus. Ő arról beszélt, ez nem etikai kódex, hanem egy párthűségnyilatkozat, ami a megfélemlítésről és a hatalom érdekeiről szól, arról, hogy hogyan lehet a politikai ellenfeleket hazaárulónak bélyegezni.

„Ez nem erkölcsi iránytű, hanem politikai vádirat azokról, akik nem hajlandóak letérdelni önök előtt.”

Felrótta, hogy miközben etikai kódexet adnak be, orosz kézbe adják a kritikus infrastruktúrát, idegen tőkés csoportok vásárolják fel az országot, milliárdok tűnnek el haveri cégek között, és „végrehajtják a világ legnagyobb bankrablását.”

Szerinte az igazság, a tisztesség, az alázat és a felelősség hiányzik a közéletből.

A fideszes Szécsényi Dániel szerint „bájos”, hogy Déri Kollár Kingát és Tiszát védte, szerinte eddig Dobrev Klára csinálta ugyanazt Brüsszelben, amit most Kollár. Ő és más fideszesek tételesen felolvasták, mi van a javaslatban, és számon kérték, hogyhogy nem értenek ezzel egyet.

A Tisza frakcióvezetője, Ordas Eszter azt vetette fel, mennyire szabályos az egész, hiszen a Fidesz magát a kódexet csak kedd délután nyújtotta be, mert az eredeti előterjesztésről lemaradt.

Karácsony Gergely azt mondta, „határeset”, valóban későn adták be az érdemi részt, de engedi a szavazást.

A Tisza részéről Bujdosó Andrea reagált hosszabban, arról beszélt, meg van döbbenve, hogy egy olyan párt nyújtott be etikai kódexet, amely „Magyarország legnagyobb bankrablásáért felelős.” Szerinte a kormány tönkretette a gazdaságot, szétzüllesztette a közszolgálgatásokat, az egészségügyet és sok minden mást.

Sok millió magyar él nehéz helyzetben, Bujdosó szerint képmutatás és szégyen, amit a Fidesz művel.

„Ne etikai kódexet írjanak, hanem vallomásokat”.

Gulyás Gergely fideszes politikus szerint az etikai kódex nem sokkal több, mint ami a képviselői esküjükben is van, „ha nem fogadják el, akkor nagy baj van.”

Karácsony benyújtott egy módosítót arról, hogy a képviselőknek Budapesthez is hűeknek kell lenniük, és mindenkinek kötelessége fellépni a saját pártjukon belül is minden olyan kormányzati törekvéssel szemben, ami Budapestet hátrányosan érinti. Ezt a módosítót a Fidesz nem fogadta be.

Az etikai kódex előtt éles vita volt a drogpolitikáról is. Ez úgy került elő, hogy az Alaptörvény módosítása után (amely betiltotta a kábítószert) a Fidesz beadott egy módosítót arról, hogy a Kábítószer Egyeztető Fórum civil szervezeti tagjait hívja vissza a főpolgármester, és olyan szervezeteket jelöljenek oda, amelyek „a drogkereskedelemmel és drogfogyasztással szembeni zéró tolerancia elvét tükrözik”.

A Kutya Párt képviselője, Döme Zsuzsanna keményen bírálta a javaslatot, szerinte a Fidesz már nem csak növényeket, de szervezeteket is démonizál, politikai babérokért nagyon veszélyes talajra lépnek, borzasztó nagy a tét. Döme arról beszélt, szükség volna drog- és alkoholstratégiára is, majd a felszólalása végén kis üveg vodkákat osztott ki a fideszeseknek.

A fideszes Gulyás Gergely arról beszélt, okos drogpolitika nincs, a drog ellen a végsőkig kell harcolni. Nem drog-, hanem drogellenes stratégiája van a kormánynak, a célok nem változtak.

A tiszás Balogh Balázs Szájer Józsefre és Deutsch Tamásra utalgatott a felszólalásában, és bemondta a Telex értesülését is, amely szerint egy fideszes országgyűlési képviselő fiát letartóztatta a rendőrség, miután kis mennyiségű kábítószert is találtak nála.

Szerinte a drogpolitikát olyanokra kell bízni, akik értenek is hozzá, nem elég szigorúan ránézni a drogra, hátha attól eltűnik.

A fideszes Szepesfalvy Anna arról beszélt, ők nem hajlandók lazítani a szabályokon, és hogy egy „csillogó szemű 14 éves” nem tudta, hogy a fű is kábítószer. Erre Baranyi Krisztina kifakadt: „undorító, amit előhozott a 14-16 éves gyerekek emlegetésével”. A környezetében több tizenéves gyereket rabosítottak, mert valaki feljelentette őket füves cigi szívása miatt. Az egyik 16 évest kiemelték a családjából is, ami súlyos pszichés károkat okozott neki. Baranyi szerint miután a szintetikus drogok terjesztői a helyi véleményvezérek közül kerülnek ki, őket soha nem fogják elkapni.

Döme szerint is felháborító, hogy „a színes nadrágos fiatalokat kergetik a rendőrök, és nem a gengsztereket.” Szerinte fontos lenne különbséget tenni a kábítószerek között, a dizájner drogok pedig 10 éve jelentek meg, nem most.

Szepesfalvy szerint egy 16 éves terjesztőt vittek be, Böröcz László fideszes politikus pedig arról beszélt, a rendőrség felszámolja a hálózatokat, az I. kerületi iskolákban pedig drogprevenciós előadásokat fognak tartani szakemberek.

Baranyi szerint az elmúlt 15 év hiányosságait – az edukáció és a drogprobléma kezelésének hiányát – nem lehet egy alkotmánymódosítással rendezni. Azt mondta, ő nem tudta elérni a tankerületnél, hogy beengedjenek prevenciós szakembereket a ferencvárosi iskolákba.