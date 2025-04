Trump azt mondta, „vissza tudná” hozni a tévedésből El Salvadorba deportált férfit

„Nem túl kedves” – mondta Donald Trump az ABC News újságírójának, amikor az a Marylandből tévesen El Salvadorba toloncolt férfiről kérdezte amerikai elnököt.

photo_camera Abrego Garciáért tüntetők Washingtonban április 19-én Fotó: RICHARD PIERRIN/AFP

Kilmar Ábrego Garcíát a férfit „egy adminisztratív hiba következtében deportálták az Egyesült Államokból, most a hírhedt Cecot börtönben tartják fogva. Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) aztán elismerte, hogy adminisztratív hiba miatt deportálták a férfit, és még egy demokrata szenátor is elutazott San Salvadorba, hogy meggyőzze a lényegében diktatúraként működő közép-amerikai ország vezetését, hogy engedjék vissza Garciát, de hiába.

Az ABC News által kedd este sugárzott interjúban Terry Moran riporter megkérdezte Trumpot, hogy mit tesz a bírósági végzések betartása érdekében. „Ez egy MS-13-as banda tagja” – állította Trump. „Kemény fickó, rengeteg csetepatéban volt része, a feleségét a pokolba verte, és a feleség megkövült, hogy beszéljen róla” – mondta Trump, utalva egy 2021-es dokumentumra, amiben Garcia felesége egyszer távoltartási végzést kért ellene. Jennifer Vasquez Sura azt mondta, hogy „elővigyázatosságból” kérte a végzést. Állítása szerint családi tanácsadás segítségével sikerült rendezniük a helyzetet.

„Ez nem egy ártatlan, csodálatos marylandi úriember” – mondta Trump Garcíáról, akit soha nem ítéltek el semmilyen bandákhoz kapcsolódó bűncselekményért. Moran hangsúlyozta, hogy ő sem állítja, hogy García ártatlan volna, a jogállamiság és a Legfelsőbb Bíróság ítéletének végrehajtása a kérdés. „Visszahozhatná őt” – jegyezte meg Moran.

„Megtehetném”

– válaszolta Trump, aki korábban elismerte, hogy még nem kérte meg El Salvador elnökét, Nayib Bukelét, hogy küldje vissza a férfit. Erre Moran felvetette, hogy Trump akár egyszerűen fel is hívhatná Bukelét, és kérhetné, hogy küldje vissza most rögtön. Trump azt mondta, ha Garcia tényleg olyan úriember volna, amilyennek az újságíró leírja, akkor meg is tenné.

photo_camera Kilmar Abrego García (balra) és Chris Van Hollen demokrata szenátor április 17-én El Salvadorban Fotó: -/AFP

Trump azzal védekezett, hogy nem ő hozza a döntést, az adminisztráción belül „vannak ügyvédek, akik ezt nem akarják megtenni.” Moran emlékeztette, hogy ő az elnök, övé a felelősség, mire Trump azt válaszolta, hogy ő a törvényt követi.

„Ha olyan elnök lennék, aki csak azt teszi, amit akar, valószínűleg hagynám, hogy ott maradjon, ahol van”.

Trump később ismét előhozta azt az állítását, hogy Ábrego García ujjaira az MS-13 jele van tetoválva, de Moran felhívta a figyelmet arra, hogy szakértők kétségbe vonták a Trump által megosztott fotó hitelességét, ami ezt a tetoválást állítólag bizonyítja. „Az egy Photoshoppolt kép volt” – mondta Moran, Trump azonban továbbra is kitartott állítása mellett.

Trump milliókat ígért, de elnökségének első hónapjában kevesebb embert deportáltak Amerikából, mint Joe Biden utolsó évének havi átlaga, és a tempó azóta sem gyorsult. Nem különösen meglepő ez annak fényében, hogy a Trump-kormány a világgazdaság példátlan megingatásán, Amerika erejének és hitelességének meggyengítésén túl mást nem is nagyon tudott eddig elintézni. És persze azért sem, mert ha valahogy varázsütésre sikerülne deportálni Amerikából az összes, az országban illegálisan tartózkodó embert, az nagyobb csapást jelentene a világ legerősebb gazdaságára, mint Trump védővámjai. Van azonban néhány nagy ügy, ami most teszteli az amerikai jogállam szilárdságát. (Axios)