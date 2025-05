300 fiatal balhézott a holland tengerparton, megdobálták a rendőröket is, aztán pár óra után maguktól hazamentek

Zavargások voltak a holland tengerparton fekvő Scheveningen üdülőhelyen csütörtök este, mintegy 300 fiatal rendőröket is megdobált kövekkel és üvegekkel, de még kerékpárokkal is – közölte a holland rendőrség pénteken.

A zavargások este 9 körül kezdődtek. A fiatalok a közösségi médián keresztül szervezkedtek, és több száz fő gyűlt össze a tengerparti sétányon azzal a céllal, hogy erőszakos konfrontációt robbantsanak ki.

photo_camera Scheveningen Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

Az Omroep West című napilap a rendőrségtől úgy tudja, hogy a fiatalok rivális csoportokhoz tartoztak. Kilenc óra körül hosszabb ideig rendőrségi helikopter körözött a térség felett, később pedig még a lovasrendőrséget is bevetették.

A rendőri intézkedés ellenére a fiatalok megtagadták a feloszlatást, és továbbra is dobálták a rendőröket. Az erőszak több órán át tartott, viszont a hatóságok megerősítették, hogy senkit sem tartóztattak le. A rend csak éjfélre állt helyre, amikor a tömeg nagy része magától feloszlott.

Egy helyi étteremtulajdonos arról számolt be, hogy a zavargók megrongálták a teraszát, ezzel több ezer eurós bevételkiesést okozva. A tömegközlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. A Scheveningenért is felelős hágai városi tanács több tagja pénteken elítélte a történteket, és határozott fellépést követelt a felelősök ellen. (MTI)