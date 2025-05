Magyar Péter az Orbán-interjúról: A csillagot is lehazudta az égről

Bukott tsz-elnöknek és Orbán elvtársnak nevezte, valamint többször is hazugnak mondta a miniszterelnököt annak péntek reggeli rádióinterjúja nyomán Magyar Péter (az interjú főbb állításai ebben a cikkünkben olvashatók). Az ellenzéki politikus a Facebookján azt írta többek között: „A miniszterelnök ma az hazudta, hogy más európai országok gazdasága is zuhant. Ehhez képest a valóság az, hogy mindenhol nőtt a gazdaság. Csehországban például 2 %-kal, Litvániában 3,2 %-kal”.

Ha mindenhol nem is, azért Magyarnak nagyrészt igaza van ebben, míg Orbán enyhén szólva sem bontotta ki az igazság minden részletét – hogy nagy formátumú pályatársát, Gyurcsányt idézzük – amikor azt mondta, hogy az egész európai gazdaság stagnál, az osztrákok nálunk gyengébben teljesítettek, a németek is egy szinten vannak velünk. Az Eurostat csütörtökön 14 uniós gazdaság éves és előző negyedévhez viszonyított GDP-adatait ismertette. Negyedéves alapon valójában csak a magyar gazdaság esett vissza, a másik 13 nőtt, így tehát az osztrák és a német is. A tavalyi első negyedévhez képest viszont az osztrák és a német GDP is visszaesett, ám a német gazdaság fele akkorát zuhant, mint a miénk.

Magyar Péter a posztban azt is hazugságnak nevezte, hogy a magyarok pénzét az európaiak kitalicskázzák Ukrajnába. „ Eközben a valóság az, hogy Orbánék tudtával teherautóval hordták ki a magyarok százmilliárdjait a Nemzeti Bankból” – írta. Arra is emlékeztetett, hogy a Kollár Kinga és a Tisza ellen indult fideszes lejáratókampány állításaival szemben „a magyaroknak járó uniós ezermilliárdok az orbáni korrupció miatt nem érkeznek meg”, már három éve, miközben a Tisza képviselői csak tavaly lettek az Európai Parlament tagjai.

A posztját egyébként azzal zárja Magyar, talán fricskául Menczer „Vége van, Kicsi” Tamás szavaira: „Vége van, elvtársak!”