Gázai gyerekmentőkhöz kerül az egyik pápamobil

Egy gázai mozgó kórház kapja meg Ferenc pápa egyik pápamobilját, hogy segítséget nyújtson az ostromlott területen élő gyerekeknek. Azt a járművet adják oda a palesztin egészségügyi szolgálatnak, amit Ferenc pápa betlehemi látogatása során használt. A Vatikán szerint ez volt a pápa egyik utolsó kívánsága. A jármű jelenleg Betlehemben van, és csak akkor léphet be Gázába, ha és amikor Izrael megnyitja a humanitárius folyosót. A pápamobilt most átszerelik, hogy a háborús övezetben is használni lehessen.

Izrael több mint két hónapja akadályozza a humanitárius segélyek bejutását a térségbe, ami miatt a családok a túlélésért küzdenek, mivel az élelem, a tiszta víz és a gyógyszerek kritikus szintre csökkentek. Az UNICEF adatai szerint a gázai háborúban eddig 15 ezer gyerek halt meg, közel egymillióan pedig elvesztették az otthonukat.

photo_camera Fotó: JACK GUEZ/AFP

„A jármű segítségével eljuthatunk olyan gyerekekhez, akik ma teljesen ellátatlanok – sebesültek és alultápláltak” – mondta Peter Brune, a Caritas Svédország főtitkára közleményében. Egy orvoscsoport fogja működtetni a mobil rendelőt, ami képes lesz vizsgálatok és kezelések elvégzésére is, és lesz egy kijelölt sofőrje is. Addig tisztázni kell, hogyan lehet a járművet robbanásokkal szemben biztonságossá tenni.

Az izraeli hadsereg 2023. október 7-i támadásokra válaszul indított hadműveletet a Hamász megsemmisítésére, miután az izraeli területre áttörő palesztin fegyveresek körülbelül 1200 embert öltek meg és 251-et ejtettek túszul. A Hamász még mindig 59 túszt tart fogva. Izrael katonai hadjárata során legalább 52 243 palesztin halt meg a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium közlése szerint.

Hétfőn az izraeli biztonsági kabinet elvileg jóváhagyta, hogy újraindítsák a humanitárius segélyek szállítását és elosztását magáncégek bevonásával, de az ENSZ és más segélyszervezetek szerint ez ellentétes az alapvető humanitárius elvekkel, ezért nem működnek együtt a tervvel. (BBC)