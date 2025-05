Az olasz médiában Orbán-villaként emlegetett luxusház tulajdonosa közölte: nincs a háttérben senki, aki „bárhol a világon kormányzati tisztséget viselt volna”

Az olasz Domani hétfőn Orbán-villaként emlegette azt az észak-olaszországi ingatlant, amit 2023 decemberében NER-hez köthető körök szereztek meg. Az ingatlan vételára 4,3 millió euró volt, mai árfolyamon átváltva ez nagyjából 1,74 milliárd forintnak felel meg, amit a lap szerint a vevő saját forrásból, hitel nélkül fizetett ki.

Bár az olasz lap cikke csak annyit állított, hogy a magyar kormányhoz köthető cég áll a milliós értékű, Varese városában történt ingatlanvásárlás mögött, Orbán Viktor hétfőn személyesen reagált az oldalán a hírre. Azt írta: „Ma azt találta ki a fake-news sajtó, hogy a zebrák mellett olasz villám is van (…) Indulnak a sajtóperek!”

Majd ma az ingatlan tulajdonosa, a 2023 szeptemberének elején, tehát az adásvétel előtt nagyjából három hónappal alapított Influentia Kft. is közleményt adott ki a cég olaszországi ingatlanvásárlásáról, ahogy írják, „a sajtóban megjelent hazugságokra reagálva”. A közlemény szerint

„a társaságot tulajdonló magántőkealapnak nincs és soha nem is volt olyan befektetési jegy tulajdonosa, aki Magyarországon, vagy bárhol a világon kormányzati tisztséget viselt volna”.

Az ingatlanvásárlást magáncélú, befektetési célú ügyletnek nevezik, aminek „így semmilyen politikai vonatkozása nincs és nem is lehet”. A cég azt írja, hogy az ezzel ellentétes híresztelések a társaság jó hírnevét sértő hazugságok, „ezért a megfelelő fórumokon meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket”.

Az olasz lap szerint az ingatlanra eredetileg egy másik magyar céggel, a Praedium Property Kft.-vel kötöttek szerződést, amit 2023. november 20-án, tehát alig egy hónappal az első, 2023. decemberi adásvételi megállapodás előtt alapítottak, aminek a tulajdonosa a Triplehill I. Magántőkealap. Amikor aztán 2024 .július 17-én aláírták a végleges adásvételi szerződést, akkor a vevő már a mostani közleményt küldő Influentia Kft. volt, amely tulajdonosa szintén egy magántőkealap, csak nem a Triplehill, hanem a Progressus Magántőkealap.

Az Opten cégadataiból kiderül, hogy mindkét társaság és mindkét magántőkealap székhelye ugyanott van, a belvárosi Dorottya utca egyik házának II. emeletén, ugyanazon az ajtószámon. Emellett mindkét cég bejegyzésénél ugyanaz az ügyvéd, Kovács Loránd járt el és mindkét tőkealapnak ugyanaz a képviselője: Tiszolczi Renáta. A NER ügyeit figyelemmel követőknek mindkettejük neve ismerős lehet, méghozzá ugyanabból az üzleti körből.

Kovácsról már 2018-ban megírták, hogy több, Habony Árpádhoz köthető vállalat ügyében is eljárt a cégbíróságnál. A Triplehill korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszteré volt, most Habonyhoz érdekeltségébe sorolják, és Tiszolczi Renáta a vezetője a miniszter korábbi kaszinós cégének is. Habony és Szalay-Bobrovniczky között korábban is voltak üzleti kapcsolódások, például előbbi vette át utóbbi tulajdonrészét a Garancsi Istvánnal, Orbán Viktor „kötélbarátjával” közösen utóbbi már említett kaszinós üzletben.