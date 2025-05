Huszonhat pakisztáni halottja lehet India kedd éjszakai rakétatámadásának, Pakisztán szerint „a szörnyű agresszió nem marad büntetlenül”

Magyar idő szerint kedd éjszaka India csapást mért pakisztáni területen lévő célpontok ellen, két héttel azután, hogy az India által igazgatott Kasmírban több mint húsz halálos áldozatot követelő fegyveres támadást követtek el terroristák turisták ellen. A pakisztáni hadsereg azt közölte, hogy három helyen érte őket támadás, míg az indiai kormány azt, hogy a hadműveletben „terrorista infrastruktúrát” támadtak, és kilenc helyszínt vettek célba.

photo_camera Kasmír India, Pakisztán és Kína között. Zölddel a pakisztáni, narancssárgával az indiai irányítás alatt lévő területek. Fotó: Wikipédia

Az indiai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az úgynevezett Sindoor hadművelet az április 22-i, huszonöt indiai és egy nepáli állampolgár halálát okozó támadásért felelősök „felelősségre vonását” szolgálták. Pakisztán azonban tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna abban a támadásban.

Sehbáz Sarif miniszterelnök, miután helyi idő szerint szerdán kora reggelre összehívta a nemzetbiztonsági bizottságot, azt mondta, hogy ez a mostani „szörnyű agresszió nem marad büntetlenül”. Szerinte

Pakisztánnak „minden joga megvan arra, hogy kemény választ adjon az India általi háborús cselekményre, és valóban erős válasz érkezik majd. A pakisztáni nemzet és a fegyveres erők nagyon is jól tudják, hogyan kell elbánni az ellenséggel”.

A pakisztáni hadsereg csapásokról számolt be a Kasmír Pakisztán ellenőrzése alatt lévő részében található Kotli és Muzaffarabád városokból, valamint a pakisztáni Pandzsáb tartományban lévő Bahvalpur városából. Utóbbi városban egy mecsetet találtak el. A pakisztáni hivatalos közlések szerint három további csapás is mecsetek környékét érte, egy pedig egy klinikánál csapódott be.

Egy katonai szóvivő a Geo televíziónak legalább három halottról és 12 sebesültről számolt be, majd később nyolcra korrigálta a halottak számát. Bahvalpur kórházának szóvivője, Zohaib Ahmed úgy nyilatkozott, hogy a városi mecset környékét érő csapásban 13-an meghaltak. Magyar idő szerint szerdán nem sokkal kilenc óra előtt Ahmed Sarif Chaudhry pakisztáni katonai szóvivő azt mondta: 26 ember halt meg és 46 megsebesült az indiai légicsapásokban és a kasmíri térségben lezajlott lövöldözésekben.

Több pakisztáni tartományban szerdán zárva tartották az iskolákat, Kasmír kórházaiban rendkívüli helyzetet rendeltek el. A konfliktus a térség légi forgalmát is megzavarta szerdán, Európából induló járatokat is töröltek.

A Pakisztáni Néppárt (PPP) elítélte India „agresszióját Pakisztán ellen, a határon átnyúló civil lakosságot célozva”. Az ország három nagy politikai pártjának egyike, amely elnöke az ország elnökének, Asif Ali Zardarinak a fia, Bilawal Bhutto Zardari, egy tweetjében úgy fogalmazott, hogy India támadása a „nemzetközi jog, az ENSZ Alapokmánya és Pakisztán szuverenitásának” megsértése. „Az indiai provokációkat teljes erővel és rendíthetetlen elszántsággal fogják elhárítani Pakisztán szuverenitásának és területi integritásának védelme érdekében”.

Az indiai rakéták közül négy a pakisztáni Pandzsáb tartományban található Muridke településen csapódott be egy oktatási komplexumra, írja a BBC közvetítése. Az első három rakéta gyors egymásutánban csapódott be, míg a negyedik öt-hét perc elteltével érkezett – mondta a közelben élő Muhammad Júnisz Sáh.

A pakisztáni hadsereg több indiai katonai repülőgép lelövéséről is beszámolt.

photo_camera Fotó: FAISAL KHAN/Anadolu via AFP

photo_camera Fotó: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

A komplexumban iskola és főiskola, szálló és orvosi komplexum, egy mecset, valamint egy néhány családnak otthont adó lakóövezet található. Az épületegyüttes részben megrongálódott. Mentőalakulatok, tűzoltók és rendőrök vannak jelen a félelem és pánik által uralt területen. „Minden ember biztonságosabb helyre költözött innen”.

A pakisztáni Kasmír fővárosát, Muzaffarabadot szintén eltalálták indiai rakéták, illetve drónok. Az ottani Bilal-mecset közelében lakó Muhammad Wahíd azt mondta a BBC-nek: „Mélyen aludtam, amikor az első robbanás megrázta a házamat. Kiszaladtam az útra, ahol már összegyűltek az emberek. Mielőtt kitalálhattuk volna, mi történik, még három rakéta csapódott be, ami általános pánikot és káoszt okozott”.

Úgy tudja, több tucat ember, köztük nők is megsérültek, és egy közeli kórházba szállították őket. „Nem értem, miért a helyi mecsetünket vették célba. Ez egy átlagos környékbeli mecset volt, ahol naponta ötször imádkoztunk. Soha nem láttunk gyanús tevékenységet a környéken”.

A helyi rendőrség és szemtanúk heves ágyúzásról és lövöldözésekről jelentettek a vitatott hovatartozású Kasmír legalább három térségéből a demarkációs vonal mentén. Ezt követően pakisztáni biztonsági szervek hat halottat jelentettek a térségből, az indiai hadsereg pedig azt közölte, hogy pakisztáni tüzérségi tűzben három indiai civil meghalt, később ezt a számot hétre emelték. Azhar Majid, Poonch indiai határtelepülés szóvivője később bejelentette, hogy a tüzérségi tűzben nyolcan meghaltak, 29-en megsebesültek.

photo_camera Fotó: FAISAL KHAN/Anadolu via AFP

Kína, amely délnyugati-nyugati határán van a két atomhatalom konfliktuszónája, „sajnálatosnak és aggasztónak” nevezte India Pakisztán elleni katonai műveletét. A pekingi külügyminisztérium szóvivője azt mondta, „aggódnak” a kialakult helyzet miatt, és arra kérte mindkét országot, hogy „maradjanak nyugodtak, tanúsítsanak önmérsékletet, és tartózkodjanak az olyan lépésektől, amelyek tovább bonyolíthatják a helyzetet”.