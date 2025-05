Új céggel robbanna be a világpiacra Mészáros Lőrinc

Április végén bejegyezte a cégbíróság a Talentis International Infrastructure Investments Kft.-t, írja az Mfor. A 15 000 eurós törzstőkéjű társaságot már csak a neve és a tőke devizaneme alapján is nemzetközi piacra szánhatja Mészáros Lőrinc, aki a felcsúti székhelyű Talentis Group Beruházás-szervező Zrt.-n keresztül tulajdonolja az új céget.

Mészárosnak van már egy hasonló nevű vállalkozása, a Talentis International Construction Investments Kft., amely a boszniai Lukavac cementgyár tulajdonosa, és azon keresztül 50 százalékos érdekeltsége van a Vijenac mészkőbányában is, üzemeik működnek Szarajevóban és Banja Lukában. A két céget nemcsak a név hasonlósága miatt lehet párba állítani: mindkettő ügyvezetője Mészáros egyik kipróbált embere, Németh Tamás, aki korábban vezette a Mészáros és Mészáros Kft.-t is. Emellett ő az állami autópálya-koncessziót 35 évre konzorciumban elnyert, részben szintén Mészáros-érdekeltségű Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is.

A társaság felügyelő-bizottságában is bevált embereire számított a leggazdagabb magyar, aki történetesen Orbán Viktor miniszterelnök bizalmasa. Az fb egyik tagja a cégnyilvántartás adatai szerint Konczné Kondás Tünde, a fideszes parlamenti képviselő Koncz Zsófia édesanyja, akinek a neve számtalan Mészáros-cégnél, így például az Opus Titásznál, Opus Tigáznál, a Hunguestnél vagy éppen a Felcsúti Ipari Park Kft.-nél bukkant már fel.

Szintén fb-tag az a Gombai Gabriella, akiről a Telex már négy éve azt írta: „annyi Konzum, Status, MKB, Talentis és mindenféle más nevű Mészáros-cégben is képviselő, hogy talán maga is nehezen tartja mindezt számon”. Végül az fb harmadik tagja az a Sárkány Hunor, akire szintén nem most figyelt fel Mészáros, hiszen a Talentis több cégében is felbukkan a neve, már évekkel ezelőtt a Talentis Consulting Zrt. pénzügyi igazgatója volt, de a Brendon bébitermék-forgalmazó holdingcégénél is ügyvezető lett tavaly ősszel.

A Talentis csoportnak egyébként a most bejegyzett cég a harmadik nemzetközi vállalkozása. A már említett Talentis International Construction Investments Kft. mellett van egy Talentis International Agriculture Investments Kft., ezt tavaly májusban jegyezték be. A három társaság székhelye ugyanazon az V. kerületi címen van, csak annak nem fb-tagja (ott olyan nincs is), hanem az ügyvezetője Gombai Gabriella.

A címlapképet Botos Tamás készítette.