Kiakadtak Stockholmban, mert az amerikai nagykövetség a svéd hivataloknak akarja megmondani a tutit

Tömeges felháborodásról számol be a stockholmi polgármesteri hivatal amiatt, hogy az amerikai nagykövetség Trump DEI-ellenes intézkedéseit kéri rajtuk számon. A svéd főváros építésügyi irodája kedden kapott levelet a nagykövetségtől, melyben az amerikaiak azt kérik, hogy a hivatal ne működtessenek a sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás előmozdítását célzó programokat.

Ez a híres DEI, ami a republikánusoknál nagyjából a woke szinonimája mostanában, amit Trump beiktatása óta mindenhonnan próbálnak kipurgálni. Nem is csak az Egyesült Államokban: márciusban egy sor európai vállalat is levelet kapott az amerikai adminisztrációtól, melyben DEI-mentes nyilatkozatra akarták rábírni őket - az amerikai álláspont szerint ugyanis ezt azoktól a külföldi cégektől is elvárják, amelyek üzleti kapcsolatba szeretnének kerülni az amerikai kormánnyal.

Ezt küldték most ki a svéd hivatalhoz is - korábban külföldi (ön)kormányzat felé még nem érkezett ilyen amerikai megkeresés.

„Ez annyira bizarr”

– mondta Jan Valeskog, Stockholm tervezésért felelős alpolgármestere. „A mi politikai prioritásaink számítanak, nem ennek vagy bármely más nagykövetségnek az álláspontja. Nagyon meglepődtünk, mivel a sokszínűség, egyenlőség és befogadás olyan értékek, amelyekért Stockholm kiáll, és amelyeket fontosnak tart” – mondta.

Hogy milyen alapon gondolja az amerikai diplomácia, hogy egy másik ország vagy város belső eljárásrendjében meg kellene felelnie az új washingtoni irányt tükröző szabályoknak, nem teljesen világos egyelőre - ebben az esetben ráadásul nem is a stockholmi hivatal akar amerikai megbízásokat elnyerni, hanem a nagykövetségnek kell időnként náluk építési engedélyekért folyamodnia.

„Több ezren fel vannak háborodva. Úgy gondolom, sokan követik, mi történik az Egyesült Államokban, de ezek a követelések hirtelen sokkal közelebbinek tűnnek”

– mondta az alpolgármester, jelezve, hogy természetesen nem írják alá a nyilatkozatot. A város felszólította az amerikai nagykövetséget, hogy vonják vissza a levelet, de ők egyelőre nem reagáltak.