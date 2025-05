Izrael légicsapást mért Gázára, legalább 40-en meghaltak

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, illetve hajnalban az izraeli hadsereg több légicsapást mért Gázára. Kórházi források szerint ezek legalább negyven ember halálát okozták.

A BBC tudósítása szerint legalább kilenc különböző célpontot értek találatok az övezet déli részén. Északabbra Izrael elrendelte az embereknek, hogy hagyják el Gáza városának egyes részeit, figyelmeztetve, hogy „intenzív erővel” fognak támadni. A zsidó állam Gázaváros nagy részét veszélyeztetett területnek nyilvánította.

photo_camera Fotó: Hatem Khaled/REUTERS

photo_camera Fotó: BASHAR TALEB/AFP

A BBC felidézi: közben Izrael továbbra is blokád alá helyezi a Gázába érkező segélyszállítmányokat, most már tizedik hete semmilyen szállítmányt nem engednek be. Az ENSZ az éhínség kritikus szintjére figyelmeztetett, Izrael viszont tagadja, hogy élelmezési-ellátási problémák lennének az övezetben.

A Hamász 2023. október 7-én támadta meg Izraelt, legalább 1200 embert megölve és 251 túszt ejtve. A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium szerint Izrael megtorló katonai kampánya több mint 52 ezer ember halálát okozta Gázában.