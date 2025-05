Nem a magyar covfefe született meg, hanem Orbán jópofának szánt kampányprogramjáról szólhat a kétbetűs Facebook-poszt

Napjaink figyelemgazdaságának szabályai szerint Orbán Viktor a putyinizálódás újabb fordulónapja után egy rejtélyesnek szánt Facebook-poszttal jelentkezett.

HK – ennyit írt ki a közösségi oldalára.

Különböző megfejtések keringenek azóta is, egyesek arra tippelnek, hogy nehéz éjszakája volt a miniszterelnöknek, és ahogy Donald Trump is belecsúszott a COVFEFE kifejezés megteremtésébe, most Orbánnal is valami hasonló történhetett. A támogatók pedig teljes bizalommal próbálnak meg adaptálódni.

A valóságban arról lehet szó, hogy a most zajló korai kampányoffenzívának újabb elemét készítheti elő a miniszterelnök. Tegnap eljutott ugyanis a szerkesztőségünkhöz egy szórólap, ami szerint új brandet kap Orbánnak az a kísérlete, amelynek során a választói közt tűnik fel. Ez a brand pedig a Harcosok Klubja nevet viseli.

A megadott telefonszám a Fidesz Lendvay utcai székházának száma, valószínűleg a pártközpontban szervezik ezt a programot, és az sincs kizárva, hogy 26-ig ez lesz az irány.

Az ős-harcos ez esetben Menczer Tamás volt, vele posztolt először a miniszterelnök Harcosok Klubja feliratú képet Orbán még az év elején, amikor a kommunikációs igazgató rendszeresen vette át Bede Zsolt feladatát az utcákon Magyar Péterrel szemben.

Akkor megfejtettünk egy rejtélyt ezzel kapcsolatban, ami itt zajlott a szemünk előtt, de észre sem vettük.