Bébivé varázsolták Orbán Viktort Tiranában

Szokatlan megoldással üdvözölték Tiranában az Európai Politikai Közösség megnyitó ünnepségén a meghívott európai vezetőket: egy olyan kisfilmet vetítettek le a 46 vendégnek, melyben mesterséges intelligencia segítségével bébivé varázsolták őket, ahogy a saját nyelvükön üdvözlik a nézőket Albániában.

A Politico tudósítása szerint Giorgia Meloni olasz és Mette Frederiksen dán kormányfő nagyra értékelte a gesztust, Recep Tayyip Erdoğan török elnök viszont csak egy pillanatra lágyult el, amikor meglátta a saját bajszos kisbaba-verzióját. Arról sajnos nincs hír, hogy Orbán Viktor mit szólt a videóhoz.

A lap valószínűsíti, hogy Edi Rama albán kormányfő ötlete volt ez a geg, akire már korábban is jellemzőek voltak a hasonló furcsaságok. Most is tornacipőben üdvözölte a látogatóba érkező vezetőket, Meloni érkezésekor pedig térdre rogyott a látszólagos elragadtatásában.

Szükség is volt a jókedvre, mert az európai vezetőknek olyan témákban kell majd egyeztetniük, mint hogy milyen további szankciókat vessenek ki Vlagyimir Putyin Oroszországára, amely továbbra sem adja semmi jelét annak, hogy fegyverszünetet kötne.

(via Politico)