Hupszilinkó: Orbán Viktor kihagyta a reggeli rádiós „interjút”

Hiába vártam, ma reggel 7:35-kor nyoma sincs Orbán Viktornak a Kossuth Rádióban. Nem mintha nem lenne miről beszélni.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában. Csak nem ma, hanem még 2025. március 14-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban szokta megtartani hétről hétre alákérdezésekben bővelkedő eligazítását. Ez a péntek reggel azonban más: híre-hamva nincs Orbán Viktornak, és egy szó se esett arról, hogy miért maradt távol.

Azon a héten, amikor egyébként jócskán lenne miről beszélni: az ukrán-magyar kémbotránytól Orbán Viktor és a romániai szélsőjobbos elnökjelölt, George Simion bimbózó románcán át a szerdán benyújtott „átláthatósági” (vagy inkább, a miniszterelnök szóhasználatát átvéve nagytakarítási) törvény benyújtásáig, ami a szabad sajtót és a civil szervezeteket is ellehetetlenítené.

Azért az alaphangulat dilis ma is a Kossuth Rádióban: a miniszterelnök helyett Dornfeld László - öndefiníciója szerint jogász, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, európai uniós szakértő - elemezte ki az imént Magyar Péter egymillió lépéses akcióját (nem idézem, mert semmi olyasmit nem mondott, amit ne tudna bárki elképzelni, aki az elmúlt években akár csak egyszer is hallgatott közmédiát 3 percig), most pedig valaki épp arról beszél, hogy a külföldről érkező finanszírozásokat a magyarok túlnyomó többsége szerint átláthatóvá kéne tenni. Brüsszelről az elmúlt percekben nem sok szó esett :(

UPDATE:

Orbán Viktor Facebook-poszttal adott életjelet magáról. Vajon kivel fog bunyózni 2 nap múlva? És hogy bírjuk ki addig? Ki tud aludni, nem kettőt, de akár csak egy felet, ilyen felvezetés után?