Kikosarazták az amerikaiak Orbán dollárügyi kormánybiztosát

A magyar kormány még februárban nevezte ki László András fideszes EP-képvieslőt kormánybiztossá, hogy az Egyesült Államokban járjon utána a USAID-program magyarországi szerződéseinek. Az amerika kormány közép-európai programja mögött a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint az állt, hogy a támogatott szervezetek „globális-progresszív elit ideológiáját terjesztették, és megpróbálták lejáratni a kormánypártokat”.

Lánczi Tamásék vádaskodásait a dollárügyi kormánybiztosnak kellene bizonyítékokkal alátámasztania, de úgy tűnik egyelőre nem járt sikerrel.

A Reuters értesülése szerint László András hiába utazott a héten Washingtonba, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségénél még a Trump adminisztráció tisztviselői is kikosarazták. A hírügynökség szerint találkozó aggodalmat keltett egyes amerikai tisztviselőkben, ugyanis attól tartottak, hogy a magyar kormány a magyar csoportok támogatásáról szóló információkat a független média és civilek elleni leszámolásra használná fel, ezért elutasították az információk átadását.

Erre jó okuk lehetett, hiszen a Fidesz éppen ezekben a napokban nyújtotta be az eltakarítási törvényét, amivel el lehetne hallgattatni a külföldi támogatást kapó szervezeteket és vállalkozásokat. Korábban maga László András is azzal fenyegetőzött, hogy büntetőjogi következménye is lehet a USAID-támogatások felhasználásának.

A Reuters forrásai szerint a csütörtöki találkozón az amerikai tisztviselők udvariasan elutasították a magyar kormánybiztos által kért információk átadását, majd azzal zárták a megbeszélést, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter vegye fel a kapcsolatot Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a hivatalos tárgyalások megszervezése érdekében. László András elismerte a hírügynökségnek, hogy „bizonytalanságot és tétovázást” tapasztalt az amerikai tisztviselők körében.