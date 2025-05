A liberális Dan megfordította a román elnökválasztást az exit pollok szerint, de a diaszpóra szavazatai miatt még bármi lehet

Nicușor Dan megfordította a román elnökválasztás eredményét az exit poll mérések szerint: az első forduló után még 20 százalékpontos lemaradásban lévő független jelölt a vasárnap este kilenckor közzétett eredmény szerint 54-55 százalékot szerzett, amivel ő lehet Románia következő elnöke. Ha valóban így lesz, a politikatörténet egyik legnagyobb második fordulós fordítását mutatja be a bukaresti főpolgármester, a szélsőjobbos George Simionból pedig egyelőre nem lesz államfő Magyarország keleti szomszédjánál.

photo_camera George Simion és Nicusor Dan Fotó: DANIEL MIHAILESCU, MIHAI BARBU/AFP

Az exit pollok alapján azonban nem lehet még biztosra venni az eredményt.

Nemcsak a közvélemény-kutatások szokásos műfaji sajátosságai és a hibahatár miatt, hanem azért sem, mert ezek az adatok csak a romániai szavazókörökre vonatkozó becslések, vagyis nem tartalmazzák a román diaszpóra adatait. Márpedig a diaszpórában az első fordulóban kiugró volt Simion támogatottsága, és most vasárnap ott is kiugró volt a szavazási kedv, közel kétszer annyian szavaztak a külföldön élő románok közül, mint két héttel ezelőtt. Így a tényleges eredményre még néhány órát biztosan várni kell.

FRISSÍTÉS

Gyorsan számolnak Romániában, másfél órával az urnazárás után már 92 százalékos a feldolgozottság, és a részeredmények teljes mértékben megerősítik az exit poll adatokat. Este tíz előtt Nicușor Dan több mint 700 ezer szavazatnyi előnnyel vezet Simion előtt: az idáig megszámolt 9,3 millió szavazat közül Dan több mint 5 milliót kapott, míg Simion 4,2 millión áll.

Ez 54-46 százalékos különbségnek felel meg.

Bár a diaszpórából lassabban jönnek az eredmények, innen már úgyis szinte lehetetlennek tűnik a Simion-fordítás, ha tudjuk, hogy a külföldön élő románok körében nagyobb a népszerűsége.

Megsemmisített eredmény, szélsőjobbos áttörés

A félprezidenciális román rendszerben az elnöknek sokkal nagyobb hatalma van, mint Magyarországon. Novemberben nagy meglepetésre a szélsőjobbos, a neolegionárius hagyományt politikai ezotériával és oroszpárti kijelentésekkel kombináló Calin Georgescu nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját, az eredményt azonban az alkotmánybíróság megsemmisítette, majd az illegális kampányeszközökre és orosz befolyásolásra hivatkozva Georgescut el is tiltották az újabb indulástól.

Ezután Simion lett a román szélsőjobb közös jelöltje, ő pedig 40 százalék feletti eredménnyel nyerte május 4-én a megismételt első fordulót. Majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint a most vasárnapi második fordulóban vele szembenéző Nicușor Dan.

Bejöhetett a szélsőjobb elleni mozgósítás

A két jelölt között a mérések szerint folyamatosan csökkent azonban a különbség a két választási forduló között.

Az utolsó napokban már több közvélemény-kutatás is fej fej melletti eredményt jelzett előre, olyan is volt, ahol már Dan állt az élen. Nem lehetett azonban tudni, hogy mennyire lehet hinni nekik: egyrészt, a román közvélemény-kutatók korábban többször is eléggé mellélőttek (az utólag megsemmisített novemberi elnökválasztáson Călin Georgescu, Simion eszmetársa úgy nyert, hogy előtte max tíz százalékra tették), másrészt, a nagylétszámú román diaszpóra voksait még kevésbé tudták előrejelezni, márpedig közöttük két hete Simionnak ott jelentős fölénye volt.

photo_camera Calin Georgescu és Nicusor Dan a vasárnap szavazáson a második fordulóban. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

A napközbeni részvételi adatok ugyanakkor már azt mutatták, hogy Dannak kedvező módon nagyon megugrott a szavazókedv. Az a korábbi román elnökválasztásokon is jellemző volt, hogy a második fordulóban többen mennek el, mint az elsőben, de most az látszott, hogy rekordközeli lehet a részvétel - végül így is lett, az ezredforduló óta nem szavaztak annyian román elnökválasztáson, mint most vasárnap.

Dan környezetében korábban úgy számoltak, hogy neki csak akkor lehet reális esélye, ha legalább másfél millióval nő a második fordulóban a részvétel. Ez már este hétre lényegében összejött, végül több mint 11 milliónyian adták le a szavazatukat.

A részvétel egész nap jóval magasabb volt, mint a szélsőjobbos George Simion győzelmét hozó első fordulóban. Míg két hete 55 százalékos volt a részvétel, most az utolsó adatok szerint az a 65 százalékot is megközelítette.

A választásföldrajzi adatok is Dannak tűntek kedvezőnek, a nagyvárosokban nagyobb arányban nőtt a részvétel, mint vidéken.

photo_camera Bukaresti szavazóhelyiség élesben. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

Azokban a megyékben (például a bukaresti agglomerációban vagy Kolozsban) szintén sikeresebb volt a mozgósítás, ahol Dannak volt nagyobb támogatottsága - míg a Simion bázisának számító tengerhez közeli megyékben és Moldva szegényebb részein nem nőtt annyira a részvétel, mint máshol.

A részvételi adatok megyénként:

photo_camera Megyei részvételi adatok a 2. fordulóban. Fotó: https://prezenta.roaep.ro/

Sokkal több magyar szavazott, mint két hete

A magyarlakta megyék és Székelyföld is azok közé tartoztak, ahol sokkal nagyobb lett a választói aktivitás, mint két hete volt. Ez alapján azt lehetett valószínűsíteni, hogy az RMDSZ utolsó napokban felpörgő kampánya, mellyel a Simion jelentette veszélyt és az Orbán Viktor által keresztény szuverenista potenciális szövetségesként kezelt jelölt magyarellenességét igyekeztek tudatosítani, sikeres lehetett - bár pusztán a részvétel alapján akár az is lehetséges, hogy Orbán tihanyi szavai után Simiont is több magyar támogatta.

A tisztánlátást az is nehezítette, hogy a diaszpórában is nagyon megugrott a választói kedv: míg két hete nem egész egymillióan szavaztak külföldön, most több mint másfélmillióan - Olaszországban, Németországban és Nagy-Britanniában egyenként is több mint 250 ezren. A budapesti román nagykövetség előtt szintén hosszan kígyózó sorok mutatták a megnövekedett érdeklődést.

photo_camera Szavazásra sorbanállók a budapesti román nagykövetség előtt. Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A magas részvételt látva George Simion már napközben is lehetséges választási csalásról beszélt. Azt állította, hogy Moldovában tömegével buszoztatják a tiltott módon mozgósított választókat, és azt is jelezte, hogy tudomása szerint a választói névjegyzékben másfél millió halott is szerepel. Az exit poll eredményekkel kapcsolatban is igyekezett bizonytalanságot kelteni: szerinte a méréseket végző cégeknek előre megmondták, hogy döntetlenközeli eredményt hozzanak ki. Simion pártja, a jobboldali AUR alternatív szavazatszámlálást is folytatott, ennek eredményét egy órával az urnazárás utánra ígérték.

photo_camera Nicusor Dan és a felesége a voksolás után. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Tíz százalékpontos különbség az exit pollokban

Három cég is végzett választás napi felméréseket, közülük ketten készítenek exit pollt. Ezek eredményét a helyi idő szerint este kilences (ez Magyarországon nyolc óra) urnazárások után tették közzé.

Ezek alapján a Curs nevű kutatócég által végzett exit poll szerint Nicușor Dan a győztes 54,1%-kal, míg George Simion 45,9%-kot szerzett.

Az Avandarge által végzett másik exit poll ehhez egészen hasonló adatokat közölt: szerintük Nicușor Dan 54,9%-ot, míg George Simion 45,1%-ot szerzett.

Mindkét mérés kizárólag a romániai szavazókörökre érvényes, vagyis nem tartalmazzák a külföldön leadott szavazatokat. Márpedig a diaszpóra, mégha a belföldi mérések nagyjából pontosak is, akár meg is fordíthatják a szavazás eredményét.

„Ma egy olyan román közösség győzött, amely mélyreható változást akar, egy olyan közösség, amely csökkenteni akarja a korrupciót, egy olyan közösség, amely párbeszédet akar, nem pedig gyűlöletkeltést”

mondta az exit poll eredmények megismerése után a győztesnek tűnő Nicusor Dan.

George Simion ugyanakkor kétségbe vonta az adatokat, és máris győzelmet hirdetett:

„Mi vagyunk ezeknek a választásoknak az egyértelmű győztesei. A román nép nevében győzelmet hirdetünk”

- nyilatkozta az exit poll közzétetele utén a szélsőjobboldali jelölt.

Az erdélyi kisebbségkutató optimista

Novák Csaba Zoltán történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója szerint az biztosnak tűnik, hogy történt egy fordulat az első fordulóhoz képest. „Ez a jelenség bizodalomra adhat okot azoknak, akik Románia európai útja mellett teszik le a voksukat. Az mindenképpen látszik, hogy volt egy plusz mobilizáció. Az exit poll és egyes megyei adatok alapján azt lehet mondani, hogy ez nagyrészt Dant segíthette, a mozgósítás a Simiontól megrettenő szavazókra volt nagy hatással” - mondta Novák az exit poll utáni gyorsértékelésében a 444-nek.

Novák azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a román diaszpórában is duplájára nőtt a szavazók száma. „Kérdés, hogy ez a nagyfokú mozgósítás a diaszpórában milyen típusú szavazókat vitt az urnák elé, inkább olyanokat, mint az anyaországban, akik megpróbáltak megállítani az AUR jelöltjét, vagy éppen Simion támogatóit.”

photo_camera Novák Csaba Zoltán Fotó: Bereczky Sandor

Ezz együtt ő derűlátó Simion esélyeivel kapcsolatban:

„Optimista vagyok, szerintem nem tud annyival nyerni a diaszpórában az AUR jelöltje, hogy megfordítsa ezt. Amennyiben az exit pollok többé-kevésbé helyesen mutatják az eredményeket, akkor Simionnak nagyon nagy arányban kellene győzedelmeskednie az összes külföldi körzetben.”

Ha az exit poll számai helytállóak, az azt jelentené, hogy Romániában vagy 8-900 ezerrel többen szavaztak Danra. Ahhoz, hogy ekkora előnyt ledolgozzon Simion a diaszpórában, nem elég az ott első fordulóban elért 60 százalékos eredménye, a külföldön leadott szavazatok legalább háromnegyedét be kellene gyűjtenie. Ez azért sem túl valószínű, mert például abban a Moldovában is megduplázódott a részvétel, ahol már az első fordulóban is Dan nyert, és ahol Maia Sandu, Moldova elnöke is Dan támogatására biztatott.

Vaárnap este Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is köszönetet mondott a választóknak. „Egy nehéz időszakon, nehéz kampányon vagyunk túl, egy megosztott társadalom szavazott, de holnap reggel örülnék, ha a szavazatszámlálás eredménye megerősítené az exit poll eredményeit” – mondta.

Az RMDSZ elnöke azt emelte ki, hogy a magyar vidékeken, főleg Székelyföldön is nagy volt a részvétel. Szerinte ezt azt jelenti, hogy a magyarok felelősségteljesen viselkedtek, és a szavazatok nagy része Nicușor Danra megy.