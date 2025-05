Reagált a fideszes képviselő a szelfijén szereplő pedofilra

Ahogy azt megírtuk, egy elítélt pedofil is ott ült a hevesi fideszesekkel Orbán harcosok klubjában. Méghozzá Horváth László drogügyi kormánybiztos és hevesi országgyűlési képviselő társaságában, aki egy közös képet posztolt az illetővel a miniszterelnök rendezvényéről. A képen a mögötte lévő sorban baloldalon Ivády Zsolt, Ivád polgármestere ül. Mellette a telefonját nézi Eged István pétervásárai polgármester. Mellettük pétervásárai férfiak ülnek, a kép jobb szélén pedig S. Tamás György látható a válogatott közönségben. Ő Ivádon él, és 2016-ban jogerősen elítélték egy 12. életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt. Úgy tudjuk, börtönben is ült emiatt.

Most Horváth László reagált a Facebook-oldalán. Azt írja:

„Ha a mai sajtóhír igaz, akkor ez a személy nem kívánatos a soraink között.”

Nem tudjuk, a hevesi fideszesek miért vittek egy pedofilt magukkal, kérdéseinket feltettük. Az ivádi polgármestert telefonon és sms-ben is kerestük, még nem válaszolt. Az esetre viszont reagált Magyar Péter a saját oldalán.

Orbán a harcosok klubjának nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány és a Momentum bukását. Magyar Pétert nem nevezte nevén. Minderről itt írtunk.