A rendőrség ismét megvédte az intézkedést, ami után a droggal elkapott gyanúsított meghalt a kórházban

A múlt héten keltett felháborodást, hogy egy család szerint pár gramm fű miatt vertek halálra a rendőrök egy szentesi férfit, a rendőrség szerint viszont arányos volt az intézkedés, de az ügyészség is nyomozást indított.

A rendőrség most azt írja, hogy „továbbra sincs ok, hogy kétségbe vonjuk a kivizsgáló parancsnok megállapításait”. „Több olyan demonstrációt is bejelentettek, amelyek célja ezzel az üggyel összefüggésben a rendőrség esetleges szakszerűtlen eljárása, illetve a »rendőri túlkapás« miatti véleménynyilvánítás” – írja a rendőrség, megismételve, hogy „a férfival szemben – aki aktívan ellenállt az intézkedésnek – súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt intézkedtek, amit aztán a tettenérés alá is támasztott”.

Azt írják: „Amikor percekkel később rosszullétre panaszkodott, a rendőrök haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot, levették kezéről a bilincset, majd stabil pozícióba fektették. A férfi április 21-én a Szegedi Tudományegyetem szentesi tagintézményében meghalt.”

A kunszentmártoni férfit a rokonai szerint pár gramm fűvel fogták el március 26-án, a szegedi rendőrök már várták, előzetesen figyelhették. Az esetről felkerült egy felvétel egy videómegosztóra, amit a TV2 Tények is bemutatott egy riportban: azt látni rajta, hogy az eszméletlennek tűnő férfit a rendőrök egy ponton a rendőrségi kisbusz mögé viszik – noha a család szerint ekkor már sérült lehetett a gerince, így nem lett volna szabad megmozdítani. A férfi egy hónapon belül meghalt a kórházban. A családja még bent is készített vele egy videót, amin a nyakmerevítős férfi fején kiterjedt zúzódások látszanak, ő pedig azt mondja, a rendőrök súlyosan megverték, az összes, 7-8 rendőr bántalmazta.

A rendőrség most azt írja:

„Akik a rendőri intézkedésről készült videót nyilvánosságra hozták, valamilyen oknál fogva a felvételnek csak egy részét tették láthatóvá, a teljes intézkedést megörökítő képanyagot nem mutatták be. Eljárásjogi helyzetéből fakadóan a rendőrség nemcsak a felvételt, hanem az ügyről rendelkezésre álló egyéb információkat sem oszthatja meg a nyilvánossággal.”

A Központi Nyomozó Főügyészség büntetőeljárást folytat.

„Fontosnak tartjuk, hogy a rendőri intézkedések ne csak a jogi, hanem az etikai követelményeknek is megfeleljenek. Így az ilyen súlyos következményekkel nem járó eseteket is alaposan megvizsgáljuk. Továbbra sincs ok, hogy kétségbe vonjuk a kivizsgáló parancsnok megállapításait, amely szerint az intézkedés jog- és szakszerű volt” – írja a rendőrség.