Trump fia arra célozgatott, hogy elindulna az amerikai elnökválasztáson

Az Egyesült Államok elnökének legidősebb fia, Donald Trump Jr. szerdán kijelentette, nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a jövőben induljon az elnöki székért, írja a Politico. „Talán egy nap… érzem magamban a hívást” – mondta Trump Jr. a Katari Gazdasági Fórumon, Dohában. „Úgy gondolom, hogy apám valóban megváltoztatta a Republikánus Pártot.”

Az áprilisban Magyarországon is járó Trump Jr.-t a MAGA (Make America Great Again) mozgalom egyik legmeghatározóbb alakjának tartják, és a lap szerint sokan apja politikájának potenciális örököseként tekintenek rá, ha nem is feltétlenül elnöki pozícióban.

Jelenleg a Trump Organization ügyvezető alelnökeként dolgozik, emellett aktívan részt vesz apja második kormányzatának formálásában is: biztosítja, hogy a végrehajtó hatalmi ágban hűséges szövetségesek és ideológiailag elkötelezett szereplők kapjanak kulcspozíciókat.

A dohai fórumon Trump Jr. védelmébe vette a Trump-adminisztráció politikáját, kiemelve, hogy az nem veszélyezteti az amerikai gazdaság erejét. „A változások időt igényelnek” – mondta, hozzátéve, hogy az amerikai lakosság aggodalmait Trump kereskedelmi politikájával kapcsolatban nagyrészt a média által keltett „hisztéria” táplálta.

Márciusban Trump Jr. cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amik szerint fontolgatná, hogy 2028-ban elindul az elnökválasztáson. Ellenben apja utalt már arra, hogy 2028-ban is újraindulna. Ezt a hatályos alkotmány egyébként nem teszi lehetővé. Aztán később már tagadta, hogy három elnöki ciklusban gondolkodik.