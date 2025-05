A „rohadék kenyérbogár” befészkelte magát, ideiglenesen bezár az ország egyik legszebb könyvtára Pannonhalmán

photo_camera A klasszicista könyvtárterem Fotó: Pannonhalmi Főapátság

„A Pannonhalmi Főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe. Intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel” - olvasható a külön erre a célra létrehozott, a rendkívüli sajtótájékoztató alatt élesített honlapon.

Az ezeréves Pannonhalmi Főapátság az UNESCO világörökség része, kiemelt nemzeti emlékhely, történelmi, vallási és művészeti központ, amelyet évente 140 ezer turista látogat. A túrák egyik csúcspontja a könyvtár, amelynek épülete ugyan csak a XIX. század első harmadában készült el, de az általa megtestesített eszme ezerötszáz éves - írják a könyvtárról a főapátság honlapján. „Egy Szent László-kori (1090 körüli) oklevél tanusága szerint a 11. század végén Pannonhalmán már 80 kötetet (kb. 200 művet) tartottak nyilván. 1786-ban a feloszlatáskor már több mint 4.000 kötetet számlált a gyűjtemény. 1802-ben a könyvek közül csupán 757 kötetet és 27 kéziratot szállítottak vissza a monostor könyvtárába. A könyvek elhelyezésére elegendő volt néhány terem. A könyvek száma azonban a 19. század elején ugrásszerűen megnőtt. Ekkor határozták el az új könyvtárépület építését. A könyvtár állománya mind a mai napig gyarapszik. Napjainkban körülbelül 400.000 kötetet őriznek a gyűjteményben.”

photo_camera Fotó: Csapó Balázs

Bár a könyvek aurája ősi, évszázados-évezredes, a rájuk leselkedő veszély nagyon is a modern kor szüleménye. Alighanem az itt megforduló turisták hozták be a kártevőt, amely a kenyérbogár névre hallgat (Stegobium paniceum). De a klímaváltozásnak is szerepe lehet benne, hogy a megnövekedett átlaghőmérséklet és páratartalom kedvez nekik. (Ez lett a végzete az utolsó millenniumi fenyőnek is a pannonhalmi dombon, amelyet ki kellett vágni egy korábban csak a mediterrán térségben honos szú miatt.)

Bár a legértékesebb kódexek és nyomtatványok nem itt vannak, de ez a könyvállomány is hatalmas érték. Ezért a rovarfertőzés azonnali beavatkozást igénylő krízishelyzet, amelynek az egyik része, hogy a turisták és kutatók előtt is zárva lesz hét hónapig a könyvtár. A háttérben pedig elkezdődik a kármentesítés (nitrogénbe fojtják a kis Stegobium paniceumokat) és prevenció, majd második üzemben a felújítás, vagyis a klímaadaptáció.

Most csak azok nézzenek ide, akik bírják a kemény képeket!

photo_camera Fotó: Pannonhalmi Főapátság

photo_camera Fotó: Pannonhalmi Főapátság

photo_camera Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Megmutatjuk az elkövetőt is, aki olyan indulatokat kavart Pannonhalmán, hogy Kormos Gyula kommunikációs vezető kétszer is rohadéknak titulálta szegényt – bár második nekifutásra tárgyilagos hangnemben hozzátette, hogy a kenyérbogár is Isten teremtménye.

photo_camera Fotó: Pannonhalmi Főapátság

photo_camera Élő lárva Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Ami a szakemberekre váró munkát illeti, 15 ember napi 10 órában fogja kezelni a 100 ezer példányos állományt a helyszínen. Pontos összegeket nem tudhatunk egyelőre, de mindkét említett fázis százmilliós költséggel járhat. Ehhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Miniszterelnökség adott gyorssegélyt, de Dejcsics Konrád bencés szerzetes a sajtótájékoztatón többször is igyekezett szemérmesen jelezni, hogy nincs elég pénzük, és várják a támogatásokat.

Azt hangsúlyozták viszont, hogy ettől még érdemes ellátogatni Pannonhalmára, és nemcsak a sok egyéb látnivaló és program miatt, hanem mert még ebben a szorultságban is igyekeznek valami pluszt adni, sőt előnyére fordítani a helyzetet. Ezért bemutatnak külön könyveket, filmet vetítenek a könyvtárról, a bencés gimnázium diákjai pedig TikTokon beszélnek majd arról, hogyan érinti őket ez az egész.