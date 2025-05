Trumpék megtiltották a Harvardnak, hogy külföldieket vegyen fel

A Trump-kormány csütörtökön leállította a Harvard Egyetem külföldi diákok felvételét, amivel az Egyesült Államok legrégebbi és leggazdagabb egyetemének egyik legfontosabb pénzügyi lábát rúgta ki. Trumpék ezzel újabb frontot nyitottak az egyetem ellen, ami eddig nem volt hajlandó teljesíteni a kormány követeléseit, például a pozitív diszkriminációt megengedő felvételi eljárások, a magatartási szabályok és a személyzeti döntések tekintetében. Emiatt már forrásokat is vettek el tőlük. Az egyetem pert is indított a kormány ellen. A New York Times szerint Kristi Noem belbiztonsági miniszter ennyit írt az egyetemnek:

„Ezennel tájékoztatom önöket, hogy azonnali hatállyal visszavonjuk a Harvard Egyetem diák- és cserelátogatói programjának tanúsítványát”

photo_camera Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Ez nagy érvégés lehet az intézménynek, hiszen az egyetem beiratkozási adatai szerint idén mintegy 6800 nemzetközi hallgató járt a Harvardra, ami a hallgatói létszám nagyjából 27 százaléka. Ez a 2010-es 19,7 százalékhoz képest emelkedett. A nemzetközi hallgatók általában nagyobb részt fizetnek az oktatási költségekből, mint a többi diák. A Harvard szóvivője törvénytelennek nevezte az intézkedést.