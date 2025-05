A rendőri erőszak és a kormány ellen tüntettek a Belügyminisztérium előtt

Nagyjából 100-150 ember gyűlhetett össze szombat délután a Széchenyi térnél, a Belügyminisztérum épülete előtt arra a tüntetésre, amit eredetileg amiatt hívtak össze, mert áprilisban meghalt egy szegedi férfi, akinek pár héttel korábban rendőri intézkedés közben tört el a csigolyája. A tüntetésen aztán a rendőri túlkapások mellett szóba került a Fidesz nagytakarításai törvénye és a Pride betiltása is.

„A Fidesz nem hazudott, 2022-ben megmondta, Magyarország előre fog menni. Iganis előre megyünk a megélhetési válságban, a lakhatási válságban, a rendőri agresszióban, a jogállam leépítésében. Nem hazudtak” – kezdte Rutz Tamás, a tüntetés szervezője. Utána Iváncsik Fanni, a Roma Női Hálózat aktivistája elmondta, hogy olyan országban élünk, ahol nőnek lenni: harc, bűn. Roma nőnek lenni: veszély és ellenállás. Fiatalnak és gyerektelennek lenni szintén bűn, rendszerkritikusnak lenni pedig hazaárulás.

A Feminista Akció meg nem nevezett aktivistája olyan esetekről beszélt, amikor a rendőrök nőket és gyerekeket zaklattak. „Ez a rendszer, ahol a férfiuralom kezet fog a hatalmi arroganciával, ez az a rendszer, ahol a rendőrség nem a gyerekeket védi, hanem megalázza őket, ahol a nők nem a rendőrséghez fordulnak segítségért, hanem inkább hallgatnak. Félnek, hogy ott is csak újabb erőszak vár rájuk.” Végül „ All Cops Are Bastards” felkiáltással zárta a felszólalását.

Lőcsei Lajos, a Momentum parlamenti képviselője megköszönte a résztvevőknek, hogy nem hagyják abba a kormány elleni tüntetéseket. Azt ígérte, kimegy az ezután következő tüntetésekre, és szerinte már vidéken is értik az emberek, hogy nincs hova hátrálni. Biztos abban, hogy a következő időszakban a rendszer sokakat fog üldözni, de nekik azt üzeni, kiállnak mellettük.

Végül Szabó Bence következett, akit Hadházy Ákos egyik tüntetésén fellöktek a rendőrök és megtaposták a szemüvegét. Őt nagyon bosszantják azok az elemzői vélekedések, miszerint a hídlezárós tüntetések nem észszerűek. „Ki nem szarja le, hogy nem tudnak átmenni az emberek a hídon? Sokkal fontosabb dolgokért vagyunk most kint az utcán, és sokkal fontosabb dolgokért leszünk kint a következő hetekben is az utcán.” Végül azt mondta, hiába lökték fel a rendőrök, akkor is hétről hétre kint lesz a tüntetéseken.

Zárásként a főszervező újabb tüntetést hirdetett meg a Kossuth térre, arra a júniusi napra, amikor a parlament várhatóan elfogadja a nagytakarítási törvényt.