A távoltartás szabályainak megszegése miatt őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját, a 60 éves R. Lászlót, írja a police.hu.

photo_camera Renner Erika Fotó: FERENC ISZA/AFP

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a zaklatás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a férfi ellen. Ennek keretében a Budai Központi Kerületi Bíróság a férfi bűnügyi felügyeletét rendelte el, valamint távoltartási végzést hozott, ami szerint R. László a lúgos orvos áldozatával sem személyesen, sem más módon nem léphet kapcsolatba.

A Blikk szerint hiába áll lakhelyelhagyási tilalom alatt, a férfi továbbra is fenyegeti Rennert, nemrég a bíróságon viselkedett agresszívan vele szemben. Renner a lapnak arról beszélt, egyértelmű, hogy R. László nem tartja be a számára előírt szabályokat, hiszen a blogján azóta is folyamatosan szidalmazza őt.

A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót péntek reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.