Már az idén felajánlott 1 százalékos adományokat is elvenné a Fidesz a feketelistára tett szervezetektől

Tovább szigorítják az úgynevezett átláthatósági törvényt, melynek módosított változatát kedden 11 órakor tárgyalja az Igazságügyi bizottság. A bizottság tagjai hétfőn kapták meg a Fidesz-KDNP módosítási javaslataival kiegészített törvénytervezetet, melynek tartalmát Tordai Bence független képviselő osztotta meg a sajtóval.

A legfontosabb módosítás, hogy már az idén felajánlott 1 százalékos szja-hozzájárulást is elvennék azoktól, akik augusztus elsejéig felkerülnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal által összeállított listára.

A hivatal azokat a szervezeteket veszi fel a jegyzékére, amelyek szerinte veszélyeztetik Magyarország szuverenitását.

photo_camera Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Az eredeti változat szerint erre csak jövő évtől került volna sor, tehát az idén felajánlott 1 százalékos hozzájárulásokra még nem vonatkozott. A módosított törvénytervezet szerint továbbá a jegyzékre vett kedvezményezett javára felajánlott adóösszeg a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért szervezetet illeti meg.

Szintén változás, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok mégsem számítanak külföldinek.

Az átláthatósági vagy nagytakarítási törvénynek is nevezett tervezetet az összes ellenzéki párt, a hazai médiapiac és az üzleti szféra számos szereplője is élesen bírálta, sőt, az Európai Bizottság is a tervezet visszavonását kérte a kormánytól.