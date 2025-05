Vagyonkezelő alapítványból vagyonkezelő alapítványba áramoltatná a kormány a közvagyont

A kormány benyújtott a törvényjavaslatot, ami a 24.hu értelmezése szerint azt

mutathatja meg, miként lehet az előző parlamenti választás előtt vagyonkezelő alapítványokba kimenekített, 1600 milliárd forintot is meghaladó mértékű egykori állami vagyont esetleg visszavenni a Fidesz-közeli vezetés alatt álló vagyonkezelő közalapítványoktól.

A Hankó Balázs által benyújtott, a Zalazone alapítványról szóló törvényjavaslat (pdf-ben itt olvasható) egy olyan megoldást kínál erre, hogy létrehoznak egy, a meglévő alapítványból kiválás vagy szétválás útján létrejövő új alapítványt, ami viszi a régi alapítvány meghatározott vagyonelemeit. Vagyis az újonnan létrejövő alapítványba át lehet pakolni akár a teljes alapítói vagyont.

photo_camera Hankó Balázs Fotó: Németh Dániel/444

A konkrét esetben a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonából kikerül egy sok tízmilliárd forint értékű cég, a Zalazone tesztpályával is rendelkező Autóipari Próbapálya Zala Kft., ami „szétválás útján a bírósági adatok szerint a javaslat beterjesztésekor még létre sem hozott Zalazone Alapítvány tulajdonába kerülne” – írja a lap. Az ügy olyan sürgős a kormánynak, hogy „a társadalmi egyeztetésre a kabinet oldalán publikált tervezetet egy nappal később már be is terjesztették a parlament elé, még az észrevételek beérkezésére adott szűk, nyolcnapos határidőt sem tartották be”.

Az egyetemi alapítvány kuratóriumának elnöke eredetileg Palkovics István korábbi miniszter volt, egyik tagja Dézsi Csaba András, aki a tavaly nyári választásig a város fideszes polgármestere volt; ők mindketten 2024 őszén távoztak. Hogy az új alapítvány kuratóriumában kik ülnek majd, azt egyelőre nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy Palkovics jelenleg is ügyvezetője az átadni tervezett cégnek, a kft. élén a legutóbbi, februári adatok szerint havi bruttó 2,75 millió forintot keres.