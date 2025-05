Egy új víztározóval mentenék meg a parajdi sóbányát

A parajdi sóbányát érintő válságkezelési lépésekről döntött szerdán a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság – írja a Maszol.ro. A testület sürgős vízgazdálkodási beruházásokat, többek között egy új víztározó létesítését, valamint a szükséges stabilitási vizsgálatok elvégzését kérte. Kedden írtunk arról, hogy a megáradt Korond-patak vize ömlik be Székelyföld egyik jelentős turisztikai attrakciójának számító bányába, ami így akár teljesen megsemmisülhet. A probléma jó ideje ismert volt, hiszen adottság, hogy a Korond-patak lényegében a bánya fölött folyik el, a vízoldékony sórétegek pedig azon a szakaszon néhol a felszínen is látszanak. Két éve pár hétre be is kellett zárni a helyet, de azóta sem tettek semmit a hatóságok.

photo_camera Ömlik a víz a bányába. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

„Tegnap este hosszan egyeztettem Tánczos Barna miniszter úrral, hogy a kormány kincstárából gyorssegélyt biztosítsunk mindazoknak, akiket a parajdi sóbánya leállása közvetlenül érint: a bányászoknak, családjaiknak, valamint a turizmusban dolgozó helyi vállalkozóknak” – írta a Facebookon Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A Maszol.ro riportja szerint a helyieket felzaklatta a katasztrófa, sokan saját egzisztenciájuk mellett a település, a környék, sőt a teljes Sóvidék jövőjét féltik. A lap szerint az sem segít, hogy a bányát üzemeltető Országos Sóipari Társaság (Salrom) hiányosan kommunikál. A lapnak egy nő azt mondta, hogy a mélyben dolgozó kiszolgáló személyzetnek „felajánlották”, hogy vegyenek ki egy hónapos fizetés nélküli szabadságot. Ezt sokan méltatlannak találták és nem fogadták el, míg néhányan rábólintottak.

photo_camera Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

A parajdi polgármester, Nyágrus László az Inforádióban nyilatkozott a helyzetről, a víz mennyisége kedd késő délutánra csökkent, de még mindig nagy, az időjárás jelenleg sem kedvező. „Esik az eső, a víz továbbra is folyik be a bányába. Még nem érte el azt a szintet, ahol a turisták járnak, de el fogja érni” – mondta, hozzátéve, hogy két gátat próbálnak létrehozni bent, amivel a létesítmény egyik legújabb részét, a Telegdy-szárnyat próbálják menteni.

A bányában tíznél is több szint van, azok most mind feltelnek vízzel, ami sehová sem tud elfolyni, a polgármester szerint szakértői vizsgálatok dönthetik majd el, hogy miként lehet javítani a helyzeten, például ki lehet-e szivattyúzni a vizet. Azt egyelőre nem lehet megmondani, mennyi ideig lesz bezárva a sóbánya.

Orbán Viktor a Facebookon azt írta, telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. „Biztosítottam, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz.”