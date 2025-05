Kormányinfó csütörtök helyett már szerdán – kinek áll ez érdekében?

A nagytakarítási törvényről is kérdezett az ATV. Egy módosító szerint a már felajánlott 1 százalékot sem kaphatják meg az érintettek. Ez visszamenőleges hatályú törvényalkotás lesz? - kérdezte az ATV. Gulyás kitért a válasz elől. Szerinte most is van olyan a magyar jogban, hogy bizonyos okokból nem kaphatja meg a kedvezményezett az 1 százalékot. A kérdést, javasolta, a frakciónak tegye fel.