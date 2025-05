Mészáros Lőrinc kellett ahhoz, hogy a NER kedvenc edzőterme szárnyalni kezdjen

Az ország leggazdagabb embere 2023-ban döntött úgy, hogy beszáll a wellnessiparba is, és más cégén keresztül, közvetve megszerezte a Naphegyen lévő edzőtermet, az Oxygen Wellnesst, ahol a NER oszlopos tagjai előszeretettel töltik az időt. Mióta a cég a Mészáros-birodalom része lett, a csillaga is minden eddiginél jobban kezdett ragyogni, hiszen már 2023-ban is megdöntötte a korábbi bevételi és profitrekordokat, 2024-ben pedig még ennél is jobban teljesített a kft, derül ki a frissen leadott éves beszámolóból.

A korábbi 844 millió forintos árbevétel után tavaly 973 milliós árbevételt értek el, ami fennállása óta a legtöbbnek számít. Ezzel szemben 578 milliós anyagjellegű és 196 milliós személyi jellegű kiadást számoltak el. Az éves beszámolók kötelező részét képező kiegészítő melléklet azonban ritka szűkszavú, a részletekről szinte semmit sem árultak el.

Végeredményben a rekordbevételből rekordprofitot hoztak össze, 79 millió forintot, amit bent hagytak a cégben, nem volt osztalékfizetés.

link Forrás

Az Oxygen Wellnessről egyébként nemrég írtuk meg, hogy a parkolási rendjét egészen szokatlan módon alakítja át. Hiába nem hatóság, az edzőterem vezetősége mégis úgy döntött, hogy a mélygarázsában szabálytalanul parkoló autókra kerékbilincset – vagyis egy közhatalmi eszközt – raknak. Ezt csak pénzbírság, pontosabban 10 ezer forint megfizetése ellenében veszik csak le az autókról.