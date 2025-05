„Ha jön a Tisza, jön az árvíz, akkor van élet”

Bartha Máté filmrendező duplázik a Jeti Moziban: a múlt hónapban mutattuk be Bajnok című rövidfilmjét, amit most az Illés Zsófiával készített Vadvízország című rövidfilmje követ.

Bár a Kárpát-medence egyik legkedvezőbb tulajdonsága, hogy rengeteg folyó szeli át, mégis kevesünknek van élő kapcsolata a vízzel. Pedig a globális felmelegedés és az aszályos nyarak miatt egyre több figyelmet kellene fordítanunk vizeinkre, és újra megtanulni együtt élni velük. Ennek állít mementót Bartha Máté és Illés Zsófia filmje olyan embereket bemutatva, akik képesek együtt élni és dolgozni a Tiszával.

A kanyargó Tiszát övező buja, sötétzöld erdősáv egy különleges világot rejt. A dzsungel-szerű, sűrű erdőt zsebkendő méretű földek és gyümölcsösök, kis, cölöpházas horgásztanyák szabdalják. Az árvizektől védő gát innenső oldalát rendszeresen elönti a Tisza, az itt élő és dolgozó emberek ebben mégsem a nehézséget, hanem az életet hozó víz ajándékát látják. Míg a gát túloldalán fekvő településeket csapadékszegény, forró, aszályos időjárás sújtja, itt a természet gazdagságával találkozhatunk. A Vadvízország című rövid dokumentumfilm szereplői halászok, horgászok, a vízmegtartás szakértői és talán az utolsó ártéri gazdálkodók, akik ebben a különleges tájban kalauzolva minket, a Tiszával való együttélésről mesélnek.

A film a Magyar Néprajzi Múzeum MADOK-filmek III. pályázatára készült.

A Vadvízországot vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján.

A rendezőkről

Bartha Máté Budapesten élő fotográfus és dokumentumfilm-rendező. Mester fokozatú diplomáit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia és a Színház és Filmművészeti Egyetem Dokumentumfilm-rendező szakán szerezte. Jelenleg a MOME doktori iskola hallgatója. Fotográfiai tevékenységéért 2018-ban Capa Nagydíjjal, 2019-ben a Louis Roederer Discovery Awarddal, 2024-ben pedig a Les Boutographies fesztivál nagydijával jutalmazták. SZFE-s, Szél Viszi c. diplomafilmje 2019-ben elnyerte a XVI. Verzió Dokumentumfilm-fesztivál legjobb első- és diákfilm díját. 2020-ban a Spektrum TV-nek rendezett 8 részes dokumentumfilm-sorozatot Duna, az árral szemben címmel. Bartha felmenői a Vadvízország című filmben bemutatott Nagykörű településből származnak, ahol a nyarakat gyerekkora óta tölti.



Illés Zsófia Szonja multidiszciplináris alkotó, ökológiailag elkötelezett művészeti és kutatási projektekkel foglalkozik. Skóciában szerezte mester diplomáját a The Glasgow School of Art ‘Environmental Design’ szakán. Az IASK Környezeti Kutatócsoportjának tagja, illetve a svéd HDK Valand művészeti egyetem film mester szakának külsős oktatója. 2021 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzi doktori kutatását, ahol témája a Közép-tiszai ártéri gazdálkodással kapcsolatos hagyományos ökológiai tudás. Installációs és művészeti projektjei többek között a TATE Britain-ben (2018), az Istanbul Biennalen (2015), és a London Design Week-en (2018) szerepeltek. Illést családi kötelékek fűzik a filmben szereplő közép-tiszai településhez. A téma iránti elkötelezettsége kutató testvérétől ered, aki ártéri gazdálkodóként dolgozott itt.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.